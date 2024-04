"W 2010 roku PiS po przegranych wyborach prezydenckich był w takim dołku, że oddał władzę nawet na Podkarpaciu, a pięć lat później miał prezydenta i większość sejmową. Wszyscy ci, którzy myślą, że w polityce da się kogoś wdeptać w ziemię, powinni odrobić lekcję ostatnich kilkunastu lat" - mówił w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 politolog prof. Jarosław Flis.

Prof. Jarosław Flis (zdjęcie archiwalne) / Art Service 2 / PAP

Tomasz Weryński pytał swojego gościa o niedzielne wybory samorządowe. Czy Polacy żyją tymi wyborami? Mam wrażenie, że mało wiedzą na ten temat mieszkańcy stolicy i największych miast, ponieważ oni są bardzo zorientowani na ogólnopolską politykę. Jak się wyjedzie z Krakowa do Kryspinowa, można odnieść wrażenie, że na jednego mieszkańca przypada jeden plakat - mówił Jarosław Flis.

Jak Polska długa i szeroka, poza największymi miastami, ta kampania jest bardzo żywa. Kampania umknęła trochę uwadze mediów centralnych - dodał politolog.

Flis: Zła krew jest w ogólnopolskiej polityce

Ekspert był pytany, dlaczego ta kampania wyborcza była tak spokojna, w przeciwieństwie do jesiennych wyborów parlamentarnych. Przede wszystkim ta zła krew jest w ogólnopolskiej polityce. W polityce lokalnej też bywają emocje i oskarżenia, ale te wybory są rozproszone, na co dzień media o tym nie informują - mówił Flis.

Niektórzy kandydaci w wyborach samorządowych często przechodzą szybko z pytań o lokalne sprawy do tych ogólnopolskich. Jeśli chodzi o tych polityków, którzy na co dzień są parlamentarzystami, im jest trudno się z tego oderwać. Ale w wielu miejscach ogólnopolska polityka jest omijana szerokim łukiem, żeby sobie nie robić wrogów - stwierdził gość Radia RMF24.

Flis: Donald Tusk to ostatnie takie pokolenie

Politolog był pytany, czy wybory samorządowe mają duże przełożenie na politykę ogólnokrajową. Największe znaczenie ma to, że wybory lokalne to jest inkubator i respirator krajowej polityki. Większość posłów ma za sobą doświadczenie w samorządzie. Donald Tusk jest ostatnim pokoleniem, które tego nie ma. Jak spojrzymy na dwójkę poprzednich premierów, na prezydenta, to oni wszyscy zaczynali karierę jako radni. To jest ogólnoświatowe zjawisko. Barack Obama też rozpoczął swoją karierę od czegoś, co u nas by się nazywało radnym sejmiku - mówił Flis.

Artykuł w trakcie aktualizacji.