Mariusz Błaszczak otworzył w Kolnie nową jednostkę wojskową, która staje się częścią 1. Dywizji Piechoty Legionów. Powstanie jednostki zapowiedziano w 2022 roku i jest to część procesu wzmacniania sił zbrojnych Polski.

Otwarcie jednostki 1. Dywizji Piechoty Legionów / Artur Reszko / PAP

Jednostka w Kolnie to baza na potrzeby formowanego batalionu zmotoryzowanego jest pierwszą z formowanych jednostek, które będą wchodzić w skład tej powstającej dywizji. Mariusz Błaszczak powiedział, że docelowo w Kolnie będzie stacjonować batalion wchodzący w skład Brygady Zmechanizowanej, a jego celem ma być "odstraszanie agresora".

A więc było ściernisko, a teraz jest San Francisco. Można tak zrobić. Dlaczego można tak zrobić? Dlatego, że obecne polskie władze są zdeterminowane, żeby budować system bezpieczeństwa naszego kraju. Żeby budować silne Wojsko Polskie, bo silne Wojsko Polskie oznacza bezpieczną Polskę - mówił szef MON.

Błaszczak stwierdził, że utworzenie jednostki wojskowej w Kolnie to dla regionu impuls rozwojowy i ekonomiczny. Równocześnie podkreślił też, że Polska musi zdawać sobie sprawę z zagrożeń. Wojna w Ukrainie, wojna hybrydowa przy granicy z Białorusią - to wszystko powoduje, że wojsko polskie musi być gotowe do natychmiastowej reakcji.

Szefem jednostki w Kolnie został mjr Michał Stankiewicz, który z rąk szefa MON odebrał w sobotę rozkaz personalny w tej sprawie.