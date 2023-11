Gaz mają już prawie wszyscy odbiorcy w Inowrocławiu, gdzie w sobotę doszło do awaria stacji zasilającej miasto. Monterzy docierają do ostatnich klientów - poinformował rzecznik wojewody kujawsko-pomorskiego Tomasz Wiśniewski.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Gaz został przywrócony do 97 proc. odbiorców. Część z domów i mieszkań, w których dotychczas nie podłączono gazu to lokale niezamieszkałe. Nadal w systemie działają ekipy monterów Polskiej Spółki Gazownictwa, którzy przyłączają do sieci kolejnych użytkowników.

Zamykamy specjalną infolinię uruchomioną po awarii. Służby gazownicze przyjmują całodobowo zgłoszenia pod numerem telefonu 992. Do ponownego uruchomienia instalacji potrzebna jest obecność domowników - podkreślił rzecznik wojewody.

Do awarii stacji gazowej zasilającej Inowrocław doszło w sobotę około g. 7.30 rano. Została usunięta po czterech godzinach, ale przed ponownym napełnieniem sieci gazem konieczne było zakręcenie przez monterów wszystkich kurków z gazem u odbiorców. W niedzielę rano gaz popłynął do sieci, ale zanim odbiorcy mogli z niego korzystać monterzy musieli odkręcić kurki u wszystkich klientów.

Przed południem w niedzielę pierwsi odbiorcy mogli korzystać z gazu. Każdego dnia sukcesywnie wzrastała liczba odbiorców ponownie przyłączonych do sieci.