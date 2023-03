W nocy w Polsce zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami na północnym zachodzie. Miejscami przelotne opady śniegu lub deszczu ze śniegiem, na południu kraju głównie opady deszczu. W Sudetach przyrost pokrywy śnieżnej miejscami o około 5 cm.

Temperatura minimalna od -5 st. C na Pomorzu do -1 st. C w centrum kraju i 2 st. C na Roztoczu i Podkarpaciu. Wiatr na południu kraju słaby i umiarkowany, lokalnie w porywach do 55 km/h, w pozostałej części kraju wiatr umiarkowany, nad morzem dość silny i silny, od 40 km/h do 50 km/h, w porywach do 85 km/h, w głębi kraju w porywach do 60 km/h, z kierunków zachodnich. W Tatrach porywy do 90 km/h, w Sudetach do 80 km/h, zawieje i zamiecie śnieżne.