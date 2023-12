W całej Polsce wieje silny wiatr. Największa prędkość występuje na Pomorzu - tam porywy osiągają nawet 100 km/h. W Gdańsku zostały zamknięte cmentarze, Park Oliwski i zoo, a w Jagatowie strażacy interweniowali w związku z przemieszczeniem się blaszanego garażu.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał komunikat dotyczący silnego wiatru ma pierwszy stopień - obejmuje on obszar niemal całej Polski. Instytut prognozuje wiatr o średniej prędkości od około 40 km/h do 80 km/h lub nawet 100 km/h na Pomorzu.

Alerty obowiązują do godziny 14 we wschodniej Polsce, do godziny 18 w centralnej części kraju i nawet do godz. 22 na wschodzie.

Mapę z komunikatami meteorologicznymi IMGW znajdziecie TUTAJ.