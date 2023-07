Kilkadziesiąt zastępów straży pożarnej gasi pożar hali z substancjami chemicznymi w Przylepie koło Zielonej Góry. Wojewoda lubuski Władysław Dajczak poinformował, że nie ma decyzji o ewakuacji okolicznych mieszkańców.

Zdjęcie z miejsca zdarzenia / Wiesław Płachciński / Gorąca Linia RMF FM

Zgłoszenie o pożarze składowiska odpadów chemicznych strażacy otrzymali chwilę przed godziną 15.30. Na miejscu jest kilkadziesiąt zastępów straży pożarnej. Pożar gaszą z powietrza także samoloty gaśnicze. Na miejscu pracują też zespoły ratownictwa chemicznego.

W hali, która ma powierzchnię kilkuset metrów kwadratowych, składowane są niebezpieczne substancje chemiczne. Jak przekazują strażacy, znajdują się one w beczkach i są łatwopalne, przez co stanowią ogromne zagrożenie, ponieważ co chwilę wybuchają kolejne pojemniki.

Mieszkańcy Zielonej Góry i okolic powinni zostać w domach i szczelnie zamknąć drzwi i okna. Władze zapowiadają, że ewakuacja okolicznych mieszkańców zostanie przeprowadzona, jeśli jej konieczność potwierdzą wyniki badań. Na razie nie ma takiej potrzeby. Badania powietrza będą jednak przeprowadzane w sposób ciągły.

Nie ma informacji, by ktokolwiek przebywał w środku hali lub w jej pobliżu.

Strażacy próbują gasić pożar z zewnątrz, nie ma możliwości, żeby wejść do środka.

St. kpt. Arkadiusz Kaniak powiedział, że w beczkach na terenie hali składowane były różne substancje chemiczne. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć, jakie to były konkretnie związki, wiemy, że mamy do czynienia z substancjami niebezpiecznymi - mówił.

"W związku z pożarem prywatnej hali z odpadami w sołectwie Przylep wystąpiło wysokie stężenie zanieczyszczeń powietrza. Prosimy o zachowanie ostrożności i nie zbliżanie się do miejsca pożaru. Mieszkańców sołectwa Przylep i Łężycy prosimy o pozostanie w domach i nie otwieranie okien. Po konsultacji ze wszystkimi służbami uspokajam mieszkańców i zapewniam, że woda w Zielonej Górze jest zdatna do picia" - poinformował prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki.

Wstrzymany ruch pociągów

W związku z pożarem hali PKP wstrzymało ruch pociągów z Zielonej Góry w kierunku Wrocławia i Szczecina.

Przewoźnicy wprowadzają zastępczą komunikację autobusową. Informacje o zmianach w kursowaniu pociągów podawane są na stacjach i przystankach oraz w pociągach. Wyłączone zostało napięcie w sieci trakcyjnej na linii kolejowej. W gotowości są służby techniczne PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. - przekazała Magdalena Janus z zespołu prasowego PKP PLK. Przywrócenie przejezdności linii kolejowej możliwe będzie po decyzji Straży Pożarnej i sprawdzeniu stanu infrastruktury - zapewniła.



Alert RCB. "Palą się substancje niebezpieczne"

W związku z pożarem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert dla mieszkańców Zielonej Góry i okolicznych powiatów - zielonogórskiego, świebodzińskiego, krośnieńskiego, żarskiego, żagańskiego, nowosolskiego i wschowskiego.. "Uwaga w m. Przylep (22.07) palą się substancje niebezpieczne. Zachowaj ostrożność, nie zbliżaj się do miejsca pożaru. Jeśli możesz zostań w domu, zamknij okna" - czytamy w komunikacie.