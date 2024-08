Polki z długą przerwą w zawodowym życiorysie i Ukrainki, które znalazły się w Polsce w związku z wojną - mają problem w znalezieniu pracy. Projekt #Welcome Fundacji Mamo Pracuj ma im w tym pomóc.

uczestniczki projektu #welcome / Materiały prasowe

Projekt #Welcome jest skierowany do Polek, Ukrainek oraz kobiet innych narodowości, które chcą znaleźć pracę w Polsce. Realizowany jest w kilku miastach oraz jest całkowicie darmowy.

Kobiety mogą liczyć na wsparcie w kilku obszarach: zarówno w zakresie kompetencji twardych, związanych z wiedzą, niezbędnych w efektywnym poszukiwaniu stabilnej pracy, jak i “miękkich", psychologicznych, czyli np. związanych z podniesieniem i ugruntowaniem poczucia pewności siebie.

Ważnym elementem jest też budowania sieci wzajemnych kontaktów oraz tworzenie i dbanie o grupy wsparcia, które okazują się być niezwykle ważne dla wielu kobiet.

Jak mówi Agnieszka Kałużna, project managerka z Fundacji Mamo Pracuj, projekt #Welcome został stworzony po wybuchu wojny na Ukrainie w 2022 roku: Jako Fundacja mająca wieloletnie doświadczenie we wspieraniu Polek w powrocie do pracy zawodowej zauważyłyśmy, jak bardzo w tamtym czasie podobnego wsparcia potrzebowały Ukrainki, dlatego we współpracy z CITI Foundation i Fundacją Citi Handlowy im. L. Kronenberga, stworzyłyśmy projekt #Welcome. Wówczas, w I edycji - w ramach 5 grup zrekrutowanych w 4 miastach wzięło udział ponad 350 kobiet. Program okazał się strzałem w dziesiątkę, dlatego rok później wystartowała kolejna II edycja - zaznacza.

W tej odsłonie Welcome wsparłyśmy 308 uczestniczek. Program dział się niemal równolegle w 3 miastach: Krakowie, Warszawie i Olsztynie. Realizowałyśmy dwie ścieżki wsparcia: dla kobiet poszukujących pracy na etat oraz chcących założyć i prowadzić w Polsce własną firmę. Przeprowadziłyśmy łącznie 22 webinary, uczestniczki odbyły 14,5 tysiąca godzin lekcji języka angielskiego i polskiego oraz wykonały ponad 300 testów Gallupa - podsumowuje Krystyna Skrytska, koordynatorka operacyjna programu #Welcome II, który zakończył się w maju tego roku.

uczestniczki projektu #welcome / Materiały prasowe

W ramach projektu każda z grup przeszła rozbudowany 4,5-miesięczny program, który otwierało motywacyjno-integracyjne spotkanie stacjonarne na temat poszukiwania i powrotu do pracy po przerwie oraz przygotowania do zmiany branży.

W kolejnych tygodniach uczestniczki odbyły minimum 3 spotkania online (w edycjach biznesowych - 4), uczące je posługiwania się narzędziami takimi jak CV, czy profil na LinkedIn, a także budowania marki osobistej oraz skutecznego przechodzenia przez rozmowę rekrutacyjną, a w edycjach biznesowych dodatkowo tworzenia biznesplanu, podstaw prawnych i księgowych prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

Nowym elementem w II edycji akcji była realizacja kursu nie tylko języka angielskiego, ale też polskiego - każda z dziewczyn mogła wybrać, w którym wariancie chce uczestniczyć. W pierwszym #Welcome zaobserwowano, że kobiety nie mają świadomości swoich mocnych stron, dlatego nowością w II edycji programu było umożliwienie uczestniczkom realizacji testu Gallupa (TOP5) wraz z jego omówieniem oraz warsztatem grupowym z ekspertką. Test Gallupa jest narzędziem służącym do oceny naturalnych predyspozycji i potencjału w 34 obszarach. Gdy je zidentyfikujemy, talenty mają szansę rozwinąć się i stać się silnym zasobem każdej osoby.

Kolejna III edycja #Welcome

Fundacja Mamo Pracuj zapowiada start kolejnej odsłony projektu. Jesteśmy niezmiernie dumne, że projekt #Welcome po raz kolejny otworzył drzwi do rozwoju zawodowego dla setek Polek i Ukrainek. Historie sukcesu naszych uczestniczek są dla nas największą motywacją, ale zdajemy sobie sprawę, że wiele kobiet wciąż pozostaje bez wsparcia. Dlatego z radością potwierdzamy start trzeciej edycji programu! Rekrutacja do Welcome III ruszy już we wrześniu - zapowiada Paulina Polak, liderka zespołu projektów społecznych Fundacji.