Pamiętacie Griswoldów z serii filmów "W krzywym zwierciadle" uwielbiających strojenie domów na święta? Mieszkańcy wsi Popowo w Lubuskiem każdego roku ozdabiają swoje domy i podwórka lampkami choinkowymi. Na jedną posesję przypada ich nawet kilkadziesiąt tysięcy.

/ Beniamin Piłat / RMF FM

Nawet pięćdziesiąt tysięcy lampek na jednej posesji! Mieszkańcy Popowa niedaleko Międzyrzecza już przygotowują się do świąt Bożego Narodzenia. Tradycyjnie ozdabiają oni swoje domy i podwórka lampkami choinkowymi. W RMF FM sprawdzamy, jak wyglądają przygotowania.

Polskie Las Vegas

Ozdabianie lampkami domów, podwórek, ogrodzeń oraz budynków publicznych to już w Popowie tradycja. Na dobre rozkręciło się to w 2007 roku - mówi RMF FM sołtys wsi Popowo, Tomasz Walczak. Gmina zorganizowała konkurs na najpiękniej ubraną wieś. No to pokazaliśmy, co potrafimy, bo już wcześniej były u nas osoby, które ubierały swoje posesje - tłumaczy.

Każdy z chętnych mieszkańców ozdabia swoje posiadłości. To nie musi być zawsze dużo. Jedni będą mieli całe podwórko w światełkach, inni tylko balkon, ale o to w tym chodzi, by było kolorowo i żeby te święta nie były nudne - mówi jedna z mieszkanek.

Swoje pierwsze lampki zawiesiłam w 1997 roku. Wtedy to było 700 sztuk, dziś już nie liczę z mężem ile tego jest, ale mamy szopkę bożonarodzeniową, ozdabiamy dom, budynki gospodarcze, ogrodzenie. Każdego roku coś zmieniamy i dokładamy coś nowego - usłyszał nasz reporter.

Rada sołecka każdego roku ozdabia przestrzenie i budynki wspólne. Ubieramy kościół, salę wiejską, plac zabaw i teren wokół stawu. Strażacy dokładają swoje i ozdabiają remizę i tak to już idzie - tłumaczy nam sołtys wsi Popowo.

Mieszkańcy sami płacą za rachunki

Chętni, by ubierać swoje posesje w światełka, muszą jednak liczyć się z kosztami. Nie przewidujemy w funduszu sołeckim żadnych dopłat do oświetlenia. Każdy to robi sam i musi wiedzieć, na co może sobie pozwolić - wyjaśnia sołtys Popowa.

Mieszkańcy, których podczas strojenia sali wiejskiej spotkał nasz reporter, mówią, że koszty utrzymania oświetlenia w domu nie są duże i w perspektywie rocznych opłat rozkładają się na tyle, by każdy mógł sobie pozwolić na ozdobienie chociaż małej części domu. Ponadto większość osób stara się używać światełek energooszczędnych.

Niestety tradycja trochę zanika - mówi z żalem sołtys. Nie wiem, czy to faktycznie ceny prądu, czy może ludziom się zwyczajnie nie chce, ale widzimy, że w tym roku mniej osób jest chętnych do strojenia domów - podkreśla.

Mieszkańcy, z którymi rozmawiał nasz reporter, mają jednak nadzieję, że do świąt Bożego Narodzenia niezdecydowani sąsiedzi również ustroją swoje domy i podwórka. To w końcu nasza atrakcja turystyczna. Zjeżdżają się do nas ludzie z całej Polski - mówi sołtys Walczak.

W ubiegłych latach światełka w Popowie można było podziwiać od 6 grudnia do 6 stycznia. W tym roku czas ten został skrócony. Sołectwo postanowiło nie generować kosztów u mieszkańców, dlatego "Polskie Las Vegas" rozbłyśnie 22 grudnia i będzie świeciło do 6 stycznia.