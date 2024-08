PKP Intercity szykuje się na długi sierpniowy weekend. Od 14 do 18 sierpnia na polskich torach pojawi się 31 dodatkowych połączeń. Przewoźnik planuje również wydłużenie relacji 12 pociągów i wzmocnienie składów dodatkowymi wagonami. Wybrane pociągi Pendolino i Flirt będą kursowały w podwójnym zestawieniu.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Ponad 30 dodatkowych pociągów

Od 14 do 18 sierpnia do ponad 400 kursujących dziennie pociągów dołączą kolejne. 31 pojazdów obsłuży najbardziej popularne destynacje, np. pomiędzy Warszawą a Wrocławiem, Trójmiastem, Poznaniem, Krakowem oraz Olsztynem. Dodatkowe składy pojadą również na trasach między Poznaniem a Kołobrzegiem i Gdynią oraz Wrocławiem a Szczecinem.

12 składów z wydłużoną relacją

W wybrane dni długiego weekendu PKP Intercity zaplanowało też wydłużenie relacji 12 pociągów. IC Włókniarz, kursujący na co dzień na trasie Łódź - Szczecin - Łódź pojedzie do Świnoujścia. Natomiast skład IC Boznańska łączący Kraków i Wrocław, zostanie wydłużony do Poznania. Podróżni wybierający się z Lublina będą mogli skorzystać z połączenia IC Noteć, które rozkładowo kursuje w relacji Warszawa - Piła.

Pendolino i Flirty w podwójnym zestawieniu

W długi weekend część pociągów Pendolino i Flirt wyjedzie w podwójnym składzie. Mowa o relacjach Kraków - Kołobrzeg - Kraków, Warszawa - Gdynia - Warszawa oraz Kraków - Warszawa - Kraków.

Przewoźnik zamierza także na bieżąco wzmacniać dodatkowymi wagonami pociągi z najwyższą frekwencją. Mowa m.in. o składach ruszających z Warszawy, Wrocławia, Krakowa czy Gdyni i jadących do innych dużych miast lub popularnych ośrodków turystycznych: Ustki, Helu czy Zakopanego.

Mobilni informatorzy na największych dworcach

PKP informuje, że w długi sierpniowy weekend do dyspozycji pasażerów, na 15 największych dworcach w Polsce, będą mobilni informatorzy. Mają oni pomóc m.in. w ustaleniu dogodnych przesiadek czy znalezieniu peronu.

Informacje o rozkładzie jazdy oraz aktualne komunikaty dostępne są na stronie www.intercity.pl. Dla pasażerów funkcjonuje także ogólnodostępny numer infolinii PKP Intercity. Infolinia ta dostępna jest pod numerem telefonu +48 22 322 22 22 całodobowo przez 7 dni w tygodniu dla abonentów krajowych i zagranicznych.