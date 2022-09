Pięciu ostatnich pacjentów stacjonarnego oddziału psychiatrycznego dla dzieci w podwarszawskim Konstancinie opuści dzisiaj tę placówkę. Oddział formalnie nie działa od początku września. Powodem jest brak lekarzy-psychiatrów.

Szpital w Konstancinie / Michał Dobrołowicz / RMF FM

"Dziś rano na oddziale przebywało 6 pacjentów, jedna osoba została przeniesiona do szpitala w Bielsku-Białej, druga do szpitala w Lublinie, trzecia do szpitala w Sieniawce, natomiast trzy osoby zostały wypisane do domu z zaleceniem leczenia ambulatoryjnego" - taką informację dyrekcja szpitala w Konstancinie przekazała naszemu reporterowi. Na Mazowszu zostały tylko dwa takie oddziały, w Warszawie i w Zagórzu, zastanawiamy się, jak będzie dalej - komentują rodzice młodych pacjentów leczonych w Konstancinie.

W Narodowym Funduszu Zdrowia reporter RMF FM Michał Dobrołowicz dowiedział się, że trwają poszukiwania lekarzy, którzy mogliby pracować w Konstancinie, by oddział miał szansę wznowić działalność. W Konstancinie na oddziale stacjonarnym leczone były młode osoby z najpoważniejszymi problemami, między innymi po próbach samobójczych oraz z zagrażającą ich życiu anoreksją.

Oświadczenie w sprawie zawieszenia oddziału wydały władze placówki. Oto jego fragmenty: "Z ogromną przykrością informujemy, że od dnia 1 września do końca bieżącego roku jesteśmy zmuszeni wstrzymać działalność Izby Przyjęć oraz stacjonarnego Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży, działających w ramach ‘Uzdrowiska Konstancin-Zdrój’ SA. Decyzja o wstrzymaniu Oddziału stacjonarnego, którą musieliśmy podjąć w ostatnich dniach sierpnia, spowodowana jest wyłącznie brakiem lekarzy specjalistów psychiatrii dziecięcej. Jesteśmy w stałym kontakcie z Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim NFZ, z którym ściśle współpracujemy, aby jak najszybciej przywrócić dotychczasowy poziom działalności Oddziału.

Zdajemy sobie sprawę, że niniejsza informacja jest dla naszych Pacjentów i ich Rodzin wyjątkowo trudna, a w wielu wypadkach dramatyczna, ale decyzja o okresowym wstrzymaniu działalności Oddziału wynika z przyczyn od nas niezależnych.

Jednocześnie pragniemy zapewnić, że nasz Oddział Dzienny oraz Zespół Szkół Specjalnych w ramach I i II stopnia referencyjności Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży w Konstancinie-Jeziornie funkcjonuje nadal w sposób niezakłócony, a młodzi Pacjenci są pod opieką psychologów, psychoterapeutów i zespołu pielęgniarskiego oraz mają zapewnioną opiekę pedagogiczną i naukę w szkole przyszpitalnej w zakresie obowiązującego programu szkolnego".