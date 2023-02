Niedziela jest ostatnim dniem ferii zimowych. W poniedziałek do szkół wracają uczniowie z województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego. Dwutygodniową przerwę w nauce mieli jako ostatni w kraju. Ich ferie zaczęły się 11 lutego.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W pozostałych województwach ferie zakończyły się dwa, trzy lub cztery tygodnie temu. Od 14 do 29 stycznia odpoczywali uczniowie z woj. lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i ze śląskiego. Od 21 stycznia do 5 lutego ferie mieli uczniowie z woj. podlaskiego i z warmińsko-mazurskiego. Od 28 stycznia do 12 lutego przerwę w nauce mieli uczniowie z woj. kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i z wielkopolskiego.



Terminy ferii zimowych w poszczególnych województwach ogłasza minister edukacji i nauki na podstawie rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego.



Od roku szkolnego 2003/2004, zgodnie z przyjętą wówczas zasadą, terminy ferii w kolejnych latach zmieniają się cyklicznie, np. jeśli w jednym roku w określonej grupie województw ferie zimowe są w drugiej połowie stycznia, to w następnym roku termin ferii w tej grupie województw przypadnie na pierwszą połowę lutego, a w kolejnym - na drugą połowę lutego. Podziału na województwa dokonano, biorąc pod uwagę liczbę uczniów. Z tej reguły wyłączone są woj. podlaskie i warmińsko-mazurskie, gdzie ferie są zawsze na przełomie stycznia i lutego.



Następna przerwa w nauce w szkołach - na Wielkanoc - będzie od 6 do 11 kwietnia.