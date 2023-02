Na południu na śliską nawierzchnię powinni uważać mieszkańcy powiatów: lubańskiego, lwóweckiego, karkonoskiego, kamiennogórskiego, wałbrzyskiego, kłodzkiego oraz cieszyńskiego, bielskiego, żywieckiego, suskiego, nowotarskiego, tatrzańskiego, limanowskiego, nowosądeckiego i gorlickiego.

Miejscami prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna do około -2 st. C, temperatura minimalna przy gruncie do około -5 st. C - informuje IMGW. Ostrzeżenia obowiązywać będą do niedzielnego poranka.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał także ostrzeżenia pierwszego stopnia o silnym wietrze dla powiatów: kamieńskiego, gryfickiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, sławieńskiego, słupskiego, lęborskiego, wejherowskiego i puckiego.

Z kolei przed intensywnymi opadami śniegu IMGW ostrzega mieszkańców powiatu karkonoskiego. Padać będzie tam do niedzielnego poranka.