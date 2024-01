Zima da się nam we znaki w ten weekend. Spodziewane są opady marznącego deszczu powodujące gołoledź, intensywne opady śniegu i mróz.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

W sobotę Polska południowa będzie na skraju niżu z ośrodkiem nad Morzem Tyrreńskim, a część północna dostanie się pod wpływ wyżu znad Skandynawii. Na południu i w centrum zaznaczy się strefa frontu atmosferycznego, oddzielającego cieplejszą masę powietrza polarnego morskiego znad południowej Polski od chłodnej masy powietrza arktycznego na północy kraju. Prognozuje się powolny wzrost ciśnienia.

Na północy kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami oraz miejscami opady śniegu. W centrum zachmurzenie duże, okresami opady śniegu. Na południu zachmurzenie duże i całkowite, opady śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu, miejscami marznącego i powodującego gołoledź.

Temperatura maksymalna od -5 st. C na północnym wschodzie, około -1 st. C na Pomorzu i w centrum do 3 st. C na południowym zachodzie i 7 st. C na południowym wschodzie.

Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, północno-wschodni i północny, jedynie na północnym zachodzie początkowo wschodni.

W niedzielę północna połowa kraju będzie w zasięgu wyżu znad południowej Szwecji, w mroźnej polarnej kontynentalnej masie powietrza, natomiast południowa połowa Polski znajdzie się w strefie frontu związanego z niżem znad Adriatyku, w nieco cieplejszym powietrzu polarnym morskim.



Na północy kraju zachmurzenie małe lub umiarkowane, na południu duże lub całkowite. Temperatura w kraju wyniesie od -11 st. C, do -1 st. C.

Na południu chwilami intensywne opady śniegu oraz opady marznącego deszczu powodujące gołoledź.

/ IMGW /