Kilka lub kilkanaście kilometrów mają w niedzielę korki na granicy z Niemcami. Na Gorącą Linię RMF FM informujecie nas o zatorach m.in. w Kostrzynie nad Odrą, w Słubicach w Lubuskiem oraz w Zgorzelcu na Dolnym Śląsku. "Jedźcie do Niemiec przez Bogatynię lub Radomierzyce" - zaapelował do innych kierowców nasz słuchacz ok. godz. 18.

Zdj. poglądowe / Shutterstock W niedzielę w kierunku granicy z Niemcami występują ogromne korki - takie sygnały dostajemy od kierowców na Gorącą Linię RMF FM. Jednym z powodów zatorów - podobnie jak w sobotę - są kontrole graniczne. Panuje też ogromny ruch. Wielu pracujących u naszych zachodnich sąsiadów Polaków wydłużyło sobie święta. Właśnie w ten długi weekend rozpoczęły się powroty. Kilku lub kilkunastokilometrowe zatory występują w Kostrzynie nad Odrą i Słubicach w Lubuskiem oraz w Zgorzelcu w województwie dolnośląskim. "W Słubicach stoimy już 3 godziny" - napisał nam słuchacz przed godz. 17. Od prawie 3 godzin stoimy w Kostrzynie nad Odrą - poinformował nas inny słuchacz po godz. 17. Jeśli ktoś jedzie do Niemiec przez Świecko, niech nie jedzie pasem awaryjnym do Słubic. Policja prowadzi selekcję tych, którzy mogą wjechać. Mnie nie wpuścili, bo nie jestem zameldowany w Słubicach - poinformował inny kierowca słuchający RMF FM. Zgorzelec również cały "stoi". Jedźcie do Niemiec przez Bogatynię lub Radomierzyce - poinformował nas o godz. 18 kolejny słuchacz. Po godz. 19 inny słuchacz polecił, aby przejeżdżać przez Kołbaskowo w Zachodniopomorskiem. W Kołbaskowie jest czysto, nie ma żadnych korków, po prostu się przejeżdża, ja przejechałem 5 minut temu. Pogoda jest jednak straszna. Zaraz za granicą deszcz ze śniegiem, ślisko - powiedział.