Tragedia w lubuskim Międzyrzeczu. Nie żyje 16-letni uczeń, który w poniedziałek przed południem wypadł z okna jednej ze szkoł średnich. Nastolatek zmarł w szpitalu.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło w poniedziałek około godz. 10. Wynikało z niego, że 16-letni uczeń jednej z pierwszych klas wypadł z okna na drugim piętrze budynku szkoły.

Pracownicy szkoły zaalarmowali pogotowie ratunkowe, które zabrało nastolatka do szpitala. Niestety, lekarzom nie udało się go uratować.

Rzecznik lubuskiej policji Marcin Maludy poinformował, że na miejscu tragedii policjanci pod nadzorem prokuratora przeprowadzili oględziny i przesłuchali pierwszych świadków. Zajęcia w szkole zostały odwołane, a jej uczniom i nauczycielom zapewniono dostęp do pomocy psychologicznej, podobnie jak rodzinie zmarłego nastolatka.

Do sprawy został zabezpieczony monitoring.

Ze wstępnych czynności wynika, że do śmierci 16-latka nie przyczyniły się inne osoby, oczywiście ostateczne wnioski co do przebiegu i przyczyny tego tragicznego zdarzenia ma ustalić wszczęte w tej sprawie podstępowanie - dodał Maludy.

Informację o zdarzeniu przekazał portal newslubuski.pl.