Odwaga i chęć niesienia pomocy to cechy, którymi wykazał się policjant z Torunia, który wczoraj uratował tonącą w Wiśle nastolatkę. Starszy aspirant Łukasz Grabowski wskoczył do zimnej wody i nie zważając na silny prąd, popłynął do dziewczyny w opałach.

Starszy aspirant Łukasz Grabowski / KMP Toruń / Policja Tuż przed 16:00 mundurowi dostali sygnał o 16-letniej dziewczynie w kryzysie emocjonalnym, której życie może być zagrożone. Policjanci ruszyli w miejsce wskazane przed dyżurnego. Okazało się, że kobieta pasująca do rysopisu wpadła z mostu drogowego do Wisły. Nastolatka co chwila znikała pod powierzchnią wody. Wynurzając się, wzywała pomocy. Prąd był silny i unosił ją z dużą szybkością. Starszy aspirant Łukasz Grabowski, który będąc na nabrzeżu, nadzorował pracę funkcjonariuszy, zrzucił z siebie część umundurowania, zerwał koło ratunkowe i wskoczył do Wisły. Od tonącej dzieliło go około stu metrów. Policjant dopłynął do 16-latki, chwycił ją i z pomocą pracowników pobliskiej Przystani Akademickiego Związku Sportowego przetransportował na brzeg. Wideo youtube Nastolatce zapewniono niezbędną opiekę medyczną. Starszy aspirat Łukasz Grabowski jest Zastępcą Naczelnika Wydziału Sztab Komendy Miejskiej Policji w Toruniu. Do jego zadań służbowych należy m.in.: czuwanie nad bezpieczeństwem mieszkańców i uczestników podczas dużych imprez czy wydarzeń na terenie naszego powiatu. Wczoraj swoją postawą udowodnił, że bezpieczeństwo innych ludzi jest dla niego największą wartością. Nawet z narażeniem własnego życia. Policjanci przypominają o telefonach, pod które można zadzwonić w razie problemów emocjonalnych. Są to m.in.: 116 123 - Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych w kryzysie emocjonalnym, czynny przez 7 dni w tygodniu w godz. 14-22

116 111 - Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu

800 108 108 - Bezpłatny telefon wsparcia, czynny od poniedziałku do niedzieli (z wyjątkiem dni świątecznych) w godz. 14-20

121 212 - Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Rzecznika Praw Dziecka, czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu

22 635 09 54 - Telefon zaufania dla osób starszych, czynny w poniedziałek, środę, czwartek w godz. 17-20

