Policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji we współpracy ze służbami hiszpańskimi i francuskimi, zlikwidowali szlak przemytniczy, którym członkowie gangu przemycali narkotyki. Podczas kilku akcji zatrzymano cztery osoby oraz zabezpieczono m.in. 200 kg marihuany i 2,3 kg metamfetaminy. Przechwycono też broń.

/ CBŚP /

Policjanci z kieleckiego Centralnego Biura Śledczego Policji ustalili, że członkowie grupy przestępczej najprawdopodobniej od 2021 roku przemycali narkotyki z Hiszpanii, które następnie były rozprowadzane w Polsce. Aby uniknąć dekonspiracji i uniemożliwić kolejne przemyty, policjanci CBŚP nawiązali ścisłą współpracę ze służbami innych krajów - wyjaśnił podkomisarz Paweł Żukiewicz z zespołu prasowego CBŚP.

Pierwszy cios w gang służby wymierzyły jeszcze w 2021 roku, kiedy to we Francji zatrzymano kuriera przemycającego 113 kg marihuany i niewielką ilość kokainy. Narkotyki ukryte były w pudełkach w części ładunkowej volkswagena. Miały być przemycane z Hiszpanii do Polski. W grudniu 2022 roku w województwie dolnośląskim policjanci CBŚP zatrzymali kolejnego kuriera, przewożącego na lawecie przyczepę, w której była skrytka, a w niej 62 kg marihuany. Zatrzymanego mężczyznę doprowadzono do prokuratury, gdzie przedstawiono mu zarzut wewnątrzwspólnotowego obrotu znacznymi ilościami narkotyków - opisuje podkomisarz.

/ CBŚP /

Do kolejnego uderzenia w grupę doszło w tym roku w Hiszpanii.

Wówczas to, funkcjonariusze hiszpańskiej policji z Jednostki Antynarkotykowej Greco Lewante, w asyście policjantów CBŚP rozbili organizację przestępczą, w skład której wchodzili polscy obywatele. Podczas akcji służby zatrzymały dwie osoby, w tym podejrzanego o kierowanie gangiem - podkreślił.





Zabezpieczono m.in. 25 kg marihuany, kilogram kokainy, 2,3 kg metamfetaminy oraz 5 jednostek broni palnej, w tym 2 pistolety maszynowe PPS wzór 42, pistolet maszynowy skorpion z tłumikiem, pistolet UNNQE 9 mm i rewolwer HW oraz 200 sztuk różnego rodzaju amunicji.

Przejęto także 5 tys. euro, specjalistycznego drona, który służył organizacji przestępczej do monitorowania i zabezpieczania magazynu narkotykowego.

Akcja CBŚP RMF FM

W trakcie przeszukania prywatnej posesji, policjanci zabezpieczyli również specjalistyczny sprzęt służący do uprawy konopi. Policjanci CBŚP nadal ustalają osoby mogące mieć związek z przestępczym procederem. Sprawa ma charakter rozwojowy.