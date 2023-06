5 lat więzienia grozi 24-letniemu mężczyźnie podejrzanemu m.in. o składanie przez internet osobie poniżej lat 15 propozycji obcowania płciowego oraz udział w produkowaniu lub utrwalaniu treści pornograficznych. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany na 2 miesiące.

Zatrzymany 24-latek / Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości /

Na trop mężczyzny wpadli funkcjonariusze z Wydziału w Opolu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

"Zatrzymany mężczyzna korzystając z wytworzonego fałszywego profilu na portalach społecznościowych nawiązał kontakt z osobą małoletnią podając się za niewiele starszego rówieśnika, czym zdobył zaufanie osoby pokrzywdzonej. Z czasem trwania wirtualnej znajomości mężczyzna namawiał pokrzywdzoną do przesyłania mu intymnych zdjęć, a także dążył do przeniesienia relacji i spotkania ze świata wirtualnego do świata rzeczywistego" - informuje Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości.

Policja zatrzymała nośniki elektroniczne zawierająca treści o charakterze pedofilskim / Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości /

Po ustaleniu adresu 24-latka funkcjonariusze zatrzymali go w miejscu zamieszkania. "W wyniku przeszukania pomieszczeń mieszkalnych zajmowanych przez mężczyznę ujawniono i zabezpieczono szereg nośników elektronicznych, zawierających treści o charakterze pedofilskim, które na potrzeby prowadzonego postępowania zostaną poddane dalszym szczegółowym badaniom" - podają mundurowi.

Zatrzymanemu mężczyźnie grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. "Przesłuchany dwukrotnie w charakterze podejrzanego mężczyzna przyznał się do wszystkich zarzucanych mu działań" - informuje opolski wydział Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.