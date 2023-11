Wyznaczenie dodatkowych buspasów oraz zmiana przeznaczenia pasów ruchu na wybranych skrzyżowaniach - to zmiany, które mają zostać wprowadzone w rejonie dworca w Lublinie. Jak mówi o pracach wiceprezydent Lublina Artur Szymczyk, "przygotowujemy się do otwarcia Dworca Lublin dla mieszkanek i mieszkańców oraz osób odwiedzających nasze miasto".

Będą nowe buspasy w Lublinie / UM Lublin /

Urząd Miasta Lublina poinformował na swojej stronie internetowej, że dojazd do nowego dworca będzie łatwiejszy.

Gdzie powstaną nowe buspasy?

Jak podaje urząd, buspasy pojawią się na al. Unii Lubelskiej (od mostu na rzece Bystrzycy) i ul. Lubelskiego Lipca '80, aż do zjazdu na teren Targów Lublin - w kierunku Dworca Lublin. Z kolei w przeciwną stronę - od skrzyżowania z ulicami Muzyczną i Stadionową.

Przewidziano także utworzenie buspasów na al. Piłsudskiego, na odcinku od pl. Bychawskiego do skrzyżowania z ul. Dolną Panny Marii. W kierunku pl. Bychawskiego buspas będzie przerwany na skrzyżowaniu z Al. Zygmuntowskimi.

Z nowych buspasów o łącznej długości ok. 3,6 km, tak jak do tej pory, korzystać będą pojazdy komunikacji miejskiej, taxi, policja, straż miejska, motocykle oraz samochody elektryczne. Po wprowadzeniu tych zmian długość buspasów w mieście wyniesie ponad 18 km - przekazuje magistrat.

Zmiany dla kierowców

Na dwóch skrzyżowaniach pasy ruchu zmienią swoje przeznaczenie.

"Na rondzie Lubelskiego Lipca '80 dla jadących z kierunku al. Unii Lubelskiej z zewnętrznego pasa do skrętu w lewo dopuszczono możliwość jazdy na wprost w kierunku ul. Lubelskiego Lipca '80. Zmiana nastąpi także na pl. Bychawskim. Tam dla jadących od pl. Bychawskiego z obecnego pasa do jazdy w stronę al. Piłsudskiego przewidziano skręt w lewo w ul. Lubelskiego Lipca '80. Dla jadących ul. Lubelskiego Lipca '80 z kierunku od ul. Muzycznej, przed skrzyżowaniem z pl. Bychawskim buspas zaprojektowano przez zewnętrzny pas do skrętu w prawo" - informuje Urząd Miasta Lublina.

Jak podaje, do tych zmian dostosowane będą także programy pracy sygnalizacji świetlnych na obu tych skrzyżowaniach. "Zmiany obejmą także ul. Kunickiego, gdzie dla jadących w kierunku pl. Bychawskiego dopuszczona będzie możliwość skrętu w lewo, w ul. Pocztową. Wprowadzanie zmian w oznakowaniu poziomym i pionowym powinno zakończyć się w drugiej połowie listopada" - przekazuje magistrat.

"Przygotowujemy się do otwarcia Dworca Lublin dla mieszkanek i mieszkańców oraz osób odwiedzających nasze miasto. Dbamy również o to, aby rozwiązania komunikacyjne na ulicach prowadzących do nowego obiektu były przyjazne dla kierowców i pasażerów oraz uwzględniały priorytet dla komunikacji zbiorowej w postaci buspasów. Dlatego wprowadzamy kompleksowe i docelowe zmiany w stałej organizacji ruchu, które pozwolą łatwiej i szybciej dotrzeć do nowego Dworca. Drogowcy już pracują w wybranych lokalizacjach" - mówi Artur Szymczyk, wiceprezydent Lublina, cytowany na stronie internetowej urzędu.

Prace przy budowie Dworca Lublin zakończyły się 20 października i obecnie trwa etap odbiorów inwestycji zarówno samego budynku, jak i zmodernizowanego układu drogowego. Otwarcie Dworca Lublin planowane jest na początku 2024 roku.