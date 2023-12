Zderzenie busa z ciężarówką na drodze krajowej nr 17 w Bełżcu (woj. lubelskie). Zginął 30-letni mężczyzna. Rannych zostało 9 osób. Droga krajowa nr 17 w Bełżcu jest całkowicie zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać trzy godziny.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do wypadku doszło ok. godz. 5:30 na drodze krajowej nr 17 w Bełżcu (pow. tomaszowski). Samochód ciężarowy, który czekał w kolejce do przejścia granicznego, zderzył się z busem pasażerskim.

Ten drugi pojazd nie wyhamował i uderzył w tył ciężarówki.

Zginęła jedna osoba - to 30-letni letni mężczyzna. Rannych jest kolejnych 9 osób. To pasażerowie busa, w większości kobiety.

Pojazd był zarejestrowany w Ukrainie. Jechał w kierunku przejścia granicznego.

Droga krajowa jest obecnie całkowicie zablokowana.

Dla pojazdów osobowych wyznaczono objazd przez miejscowości Szalenik i Zatyle-Osada.

Natomiast dla pojazdów ciężarowych jadących w kierunku przejścia granicznego Hrebenne zalecany jest objazd od strony województwa podkarpackiego przez miejscowość Siedliska.

Utrudnienia mogą potrwać do godz. 8:30.