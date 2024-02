W Lublinie rusza wiosenna akcja ratowania migrujących płazów w okolicach Zalewu Zemborzyckiego. Miasto szuka wolontariuszy, którzy pomogą w przenoszeniu żab i ropuch w bezpieczne miejsca.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W tym roku akcja rozpocznie się wcześniej niż zwykle, bo już z końcem lutego. Wiosną, po wybudzeniu z zimowego snu, żaby przemieszczają się do najbliższych zbiorników wodnych w celach godowych. Często muszą pokonać ruchliwe ulice i giną pod kołami samochodów.

W Lublinie newralgicznym miejscem jest ulica Janowska, gdzie zdarza się, że zwierzęta giną w drodze do Zalewu Zemborzyckiego.

Dlatego po raz kolejny organizujemy wiosenną akcję ratowania płazów, ustawiając specjalne płotki oraz zachęcamy mieszkańców i mieszkanki do włączenia się w nasze działania. Apelujemy również do kierowców o zmniejszenie prędkości i zwrócenie uwagi na wędrujące zwierzęta w pobliżu zbiorników wodnych - mówi Blanka Rdest, dyrektor Wydziału Zieleni i Gospodarki Komunalnej.

Akcja odbędzie się po raz czwarty i potrwa kilka tygodni. W pasie drogowym ul. Janowskiej i Lipskiej staną płotki naprowadzające, które uniemożliwiają płazom wejście na ulicę. Przemieszczając się wzdłuż barierki wpadają one do pojemnika, a potem zostaną przeniesione do zbiorników wodnych.

Osoby, które chcą pomóc, zwłaszcza studenci i członkowie organizacji zajmujących się ochroną zwierząt, proszone są o kontakt z Wydziałem Zieleni i Gospodarki Komunalnej. Zgłoszenia można wysyłać na adres e-mail: komunalna@lublin.eu.