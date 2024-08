Granat moździerzowy, pocisk artyleryjski, 122 sztuki amunicji różnego kalibru i skorodowany rewolwer z czasów II wojny światowej znalazł mężczyzna, który w miejscowości Rachodoszcze na Lubelszczyźnie szukał przedmiotów o walorze historycznym. Pociski znajdowały się w polu uprawnym, niedaleko od zabudowań.

Pociski były zakopane w polu / Policja Lubelska / Policja

40-latek miał wymagane prawem pozwolenie na używanie wykrywacza metalu. Kiedy natrafił na wojenny arsenał, niezwłocznie zadzwonił na numer alarmowy, bo wiedział, że odkryte przez niego przedmioty są bardzo niebezpieczne i groziły wybuchem - relacjonuje oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w asp. sztab. Katarzyna Szewczuk z Komendy Miejskiej Policji w Zamościu.

Policjanci powiadomili saperów i do czasu przyjazdu wojskowego patrolu, zabezpieczali teren.

Wczoraj saperzy zabrali cały arsenał do neutralizacji.

/ Policja Lubelska / Policja

Służby przypominają, że jeśli znajdziemy niewypał, niewybuch lub przedmiot niewiadomego pochodzenia, którego wygląd wskazuje, że może to być pozostałość z czasów wojny, nie należy go dotykać, ani przenosić. Najlepiej od razu wybrać numer alarmowy 112 lub skontaktować się bezpośrednio z policją, a do czasu przybycia funkcjonariuszy, zabezpieczyć miejsce przed dostępem osób postronnych.