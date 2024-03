Rusza kolejna edycja programu "Rozlicz PIT w Lublinie". Władze miasta chcąc przyciągnąć mieszkańców, zdecydowały się zorganizować konkurs. Do wygrania jest samochód hybrydowy i piętnaście nagród pieniężnych, o wartości od 1 tys. do 2 tys. zł. Udział w loterii można zgłosić do 1 czerwca. Warunkiem jest wskazanie Lublina w swoim zeznaniu podatkowym, jako miejsca zamieszkania.

zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Samochód za rozliczenie PIT-u?

Wpływy z tytułu udziału w PIT stanowią największe źródło dochodów w budżecie miasta, w ubiegłym roku było to blisko 500 mln zł. Statystycznie od jednej osoby płacącej podatek PIT w Lublinie, do kasy miasta wpływa średnio około 2,5 tys. zł.

W tym roku ponownie zachęcamy wszystkich do udziału w miejskiej loterii "Rozlicz PIT w Lublinie". To szansa na wygranie cennych nagród, ale i konkretne wsparcie finansowe dla miasta. Dzięki temu, wypracowane przez nas dochody, wracają do Lublina i trafiają do naszych szkół i przedszkoli, finansują poprawę miejskiej infrastruktury. Rozliczając podatki w naszym mieście, mamy realny wpływ na jego rozwój - mówi Krzysztof Żuk, Prezydenta Miasta Lublin.

Łączna pula nagród w miejskiej loterii przekracza 123 tys. zł. Nagroda główna o wartości ponad to samochód osobowy Toyota Yaris Hybrid.

Do wygrania w miejskim konkursie jest samochód / UM Lublin / Materiały prasowe

Jak wziąć udział w miejskiej lotteri?

Udział w loterii mogą wziąć osoby pełnoletnie, które w 2024 roku złożyły deklarację podatkową za 2023 rok w jednym z Urzędów Skarbowych w Lublinie i wskazały Lublin, jako miejsce zamieszkania. Aby zgłosić się do loterii należy wypełnić formularz online na stronie internetowej lub udać się do jednego z Punktów Obsługi Loterii i na miejscu wypełnić dostępny tam kupon oraz wrzucić go do specjalnej urny.

Punkty obsługi Loterii znajdują się we wszystkich Biurach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Lublin, Ratuszu oraz Wydziale Komunikacji:

ul. Wieniawska 14 ;

; ul. Filaretów 44 ;

; ul. Szaserów 13-15 ;

; ul. Franciszka Kleeberga 12a ;

; ul. Wolska 11 ;

; ul. Czechowska 19a ;

; biurowcu przy ul. Spokojnej 2 ;

; pl. Łokietka 1.

W Loterii nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora (Gratifica Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi) oraz kadry zarządzającej Urzędu Miasta Lublin od stanowiska Zastępcy Dyrektora wzwyż, wraz z członkami najbliższych rodzin.

Zwycięzców miejskiej loterii "Rozlicz PIT w Lublinie" poznamy 20 czerwca w obecności powołanej Komisji Nadzoru.