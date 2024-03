Lubelski Rower Miejski powraca. Od poniedziałku mieszkańcy Lublina będą mogli korzystać ze 100 jednośladów miejskiej wypożyczalni. To jednak dopiero początek. 21 marca sezon ruszy pełną parą - uruchomiona zostanie cała flota, do dyspozycji lublinian będzie łącznie 625 rowerów.

Sezon zostanie w pełni otwarty 21 marca / UM Lublin / Materiały prasowe

Nowy sezon przyniesie zmiany

Lubelski Rower Miejski to stały element infrastruktury miasta, z którego chętnie korzystają zarówno mieszkańcy, jak i turyści. Mamy świadomość, że to jedna z ważniejszych form mikromobilności, stanowiąca alternatywę dla indywidualnych podróży samochodem - mówi Artur Szymczyk, Zastępca Prezydent Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju.

W minionym sezonie odnotowaliśmy duże zainteresowanie korzystaniem z rowerów. Wpływ na to miało z pewnością zintegrowanie oferty z komunikacją miejską, co wyróżnia Lublin spośród polskich miast. Jesteśmy gotowi do kolejnego sezonu. Cała infrastruktura, rowery oraz wyposażenie stacji, przeszła konieczne przeglądy - dodaje.

Po okresie zimowym, od poniedziałku (4 marca) mieszkańcy będą mieli do dyspozycji 100 rowerów, rozlokowanych na 10 najbardziej popularnych stacjach w mieście:

ul. Zamojska/Stary most ;

; ul. Krakowskie Przedmieście/ul. Krótka ;

; ul. Spokojna/Lubelski Urząd Wojewódzki ;

; Plac Wolności ;

; al. Tysiąclecia/Plac Zamkowy ;

; ul. Bajkowskiego/Urząd Miasta Lublin ;

; Plac Litewski/ul. Kapucyńska ;

; ul. Cukrownicza ZDiM/Arena Lublin ;

; Dworzec Lublin - stacja pasywna ;

; Park Ludowy.

Cała flota ruszy 21 marca. Wówczas, w ramach miejskiej wypożyczalni, użytkownicy będą mieli do dyspozycji 625 rowerów, w tym 15 dla dzieci, rozlokowanych na 131 stacjach (46 pasywnych i 85 standardowych). Nowością jest stacja zlokalizowana bezpośrednio przy nowym Dworcu Lublin oraz przy ul. Grygowej.

Rowery połączono z komunikacją miejską

Od marca ubiegłego roku nowym operatorem LRM jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, a system powiązany jest z komunikacją miejską poprzez integrację z Lubelską Kartą Miejską i systemem Lubika. Posiadacze biletu okresowego mają możliwość korzystania z roweru miejskiego nieodpłatnie przez 30 minut dziennie. Taki bonus obowiązuje w każdy dzień ważności biletu okresowego. Z kolei dla osób posiadających identyfikator LKM, obowiązuje specjalny cennik wypożyczeń i abonamentów.

W minionym sezonie Lubelski Rower Miejski wypożyczono 153 578 razy, liczba jego użytkowników to 21 393 osoby, jednoślady przejechały dystans ponad 488 tys. km.