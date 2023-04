W Lublinie ruszają pierwsze pozimowe spotkania "Planu dla dzielnic". W najbliższy wtorek (18 kwietnia) odbędzie się spacer z mieszkańcami Konstantynowa, a dzień później (19 kwietnia) warsztat dla mieszkańców Sławinka.

Lublin / Shutterstock

Idea spacerów jest prosta. Prezydent miasta albo któryś z jego zastępców odwiedza kolejne dzielnice i spaceruje z ich mieszkańcami. Dla mieszkańców to okazja do rozmowy z decydentami o bolączkach. W dzielnicach odbywają się też warsztaty dla mieszkańców.

Wspólnie przyjrzymy się najważniejszym wyzwaniom oraz zastanowimy się, jakie działania powinniśmy podjąć w najbliższych latach na rzecz lokalnych społeczności. Szczególnie zachęcam do udziału w warsztatach, bo to właśnie tam powstają ostateczne plany rozwoju dla poszczególnych dzielnic Lublina - mówi prezydent Lublina Krzysztof Żuk.

Nadal można zapisać się na warsztaty dla mieszkańców dzielnicy Sławinek. Spotkanie odbędzie się 19 kwietnia (środa) o godz. 17.00 w siedzibie Rady i Zarządu Dzielnicy przy al. Warszawskiej 31. Aby wziąć udział w warsztatach, należy zgłosić się poprzez formularz dostępny na stronie www.plandladzielnic.eu. Rekrutacja trwa do 17 kwietnia do godz. 12.00. Liczba uczestników jest ograniczona.

Natomiast we wtorek (18 kwietnia) o godz. 16.30 zaplanowano spacer dzielnicowy z mieszkańcami Konstantynowa. Trasa opracowana wspólnie z Radą Dzielnicy rozpocznie się przy Szkole Podstawowej nr 57 (ul. Zygmunta Krasińskiego 7) i obejmuje kilka przystanków: boisko Klubu Sportowego Budowlani Lublin, skwer przy ul. Bohaterów Monte Cassino oraz Zespół Szkół Elektronicznych. Zakończenie planowane jest na godzinę 19.00 przy Szkole Podstawowej nr 57. Spacery mają charakter otwarty i są skierowane do wszystkich zainteresowanych rozwojem dzielnicy. Mieszkańcy mogą dołączyć do spaceru na dowolnym etapie.

Podczas spacerów i warsztatów istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego, a potrzebę taką należy zgłosić najpóźniej na 3 dni przed danym wydarzeniem, do godziny 14.00. Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem telefonu 81 466 25 54 lub na adres e-mail: partycypacja@lublin.eu.

Trwa rekrutacja na warsztaty dla mieszkańców dzielnicy Węglin Północy, które odbędą się 26 kwietnia, o godz. 17.00, w Dzielnicowym Domu Kultury "Węglin" przy ul. Judyma 2A. Zapisy prowadzone są poprzez formularz zgłoszeniowy i potrwają do 25 kwietnia do godz. 12.00.