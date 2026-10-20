W pracy podawały koleżance środki przeczyszczające. Byłe pracowniczki ZUS-u z zarzutami

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Zarzuty spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu koleżanki z pracy usłyszały cztery byłe pracowniczki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Lublinie. Kobiety miały dodawać do napojów współpracowniczki środki przeczyszczające.

Problemy kobiety trwały dwa miesiące

Do groźnych dla jednej z pracowniczek sytuacji dochodziło w oddziale ZUS znajdującym się przy ul. Zana. Współpracowniczki miały przez dwa miesiące w 2025 r. dodawać do napojów swojej współpracowniczki środki przeczyszczające.

Do takiej sytuacji doszło między innymi 27 sierpnia 2025 r. Wówczas podejrzane dolały do napoju koleżanki środek zawierający laktulozę w ilości co najmniej dwukrotnie przekraczającej maksymalną dawkę terapeutyczną. Wywołało to rozstrój zdrowia pokrzywdzonej poniżej siedmiu dni.

Paula L., Ewa K., Monika Ch. oraz Teresa J. usłyszały zarzuty spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu koleżanki z pracy. Kobiety nie przyznały się i odmówiły składania wyjaśnień.

Żadna z podejrzanych nie jest już pracownikiem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Policja i wewnętrzna kontrola

Gdy sprawa wyszła na jaw, rzeczniczka ZUS w woj. lubelskim Małgorzata Korba komentowała, że we wrześniu 2025 r., jedna z pracownic oddziału w Lublinie poinformowała policję i przełożonych o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez cztery koleżanki z wydziału. Wewnętrzna kontrola potwierdziła, że zawiadomienie było zasadne. Trzy kobiety zostały zwolnione dyscyplinarnie; z czwartą, która przechodziła na emeryturę, też rozwiązano umowę.

Jesteśmy wstrząśnięci, że doszło do tego zdarzenia i wspieramy naszą pokrzywdzoną koleżankę. Ubolewamy, że pracownice złamały w stosunku do niej podstawowe zasady etyki pracowniczej. Nie tolerujemy takich zachowań – podkreślała Korba.