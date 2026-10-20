Tragedia w kamieniołomie w Strzegomiu. Nie żyje 22-latek

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W Strzegomiu (woj. dolnośląskie) doszło do tragicznego wypadku. 22-letni mężczyzna zginął po upadku z wysokiego urwiska w rejonie kamieniołomu nr 18. Akcja poszukiwawcza, w której uczestniczyli ratownicy, strażacy i policja, zakończyła się odnalezieniem ciała młodego mężczyzny. Okoliczności zdarzenia badają służby.

Tragicznie zakończyły się poszukiwania 22-latka, który zaginął w niedzielę w rejonie kamieniołomu nr 18 w Strzegomiu na Dolnym Śląsku.

Na prośbę policji do akcji włączyli się ratownicy Wodnej Służby Ratowniczej, strażacy z OSP Strzegom, grupa wysokościowa Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy oraz funkcjonariusze policji.

Tragiczne odkrycie pod urwiskiem

Ciało 22-letniego mężczyzny zostało odnalezione poniżej stromego urwiska. „Poszukiwania prowadzone były w bardzo trudnym i niebezpiecznym terenie, także z wykorzystaniem łodzi” – poinformowały służby obecne na miejscu.

Ewakuacja ciała wymagała zastosowania specjalistycznych technik linowych.

Służby wyjaśniają okoliczności tragedii

Obecnie sprawą zajmują się policja oraz prokuratura, które mają ustalić, jak doszło do tej tragedii. Na razie nie są znane szczegóły dotyczące przyczyn upadku młodego mężczyzny.