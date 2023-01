Lubelskie lokale gastronomiczne, handlowe czy kulturalne mogą zgłaszać się do udziału w akcji "Miejsce przyjazne zwierzętom". Celem inicjatywy jest utworzenie na terenie miasta sieci miejsc, do których właściciele czworonogów będą mogli udawać się wraz ze swoimi pupilami.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Zapraszamy lubelskich przedsiębiorców do włączenia się w akcję. Zwierzęta to nie tylko nasi towarzysze, często są naszymi przyjaciółmi, a nawet członkami rodziny, z którymi chętnie idziemy do restauracji czy na mecz. Pamiętajmy także, że to wrażliwe istoty i pozostawione nawet na chwilę przed sklepem, biblioteką lub w innym miejscu są narażone na stres - tłumaczy Blanka Rdest-Dudak, Dyrektor Wydziału Zieleni i Gospodarki Komunalnej.

Dlatego otwórzmy się na potrzeby właścicieli czworonogów oraz ich pupili i stwórzmy w naszym mieście miejsca, które będą mogli wspólnie odwiedzać - dodaje.

Do udziału w akcji mogą zgłaszać się funkcjonujące na terenie Lublina sklepy, restauracje, lokale rozrywkowe, biblioteki, domy kultury, obiekty sportowe, oraz inne miejsca, które umożliwiają lub chcą umożliwić opiekunom zwierząt przebywanie w nich wraz z pupilami.

Każdy zgłoszony obiekt otrzyma tabliczkę lub naklejkę z informacją, że jest to "Miejsce przyjazne zwierzętom". Dzięki temu właściciele psów i kotów będą mieli jasny sygnał, że w danym sklepie czy restauracji zwierzaki są mile widziane i mogą tam wejść razem ze swoim czworonogiem.

Zgłoszenia należy kierować na adres komunalna@lublin.eu, wpisując jako temat wiadomości "Miejsce przyjazne zwierzętom". Termin ich nadsyłania mija 28 lutego.