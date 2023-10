Po ekstradycji z Holandii do aresztu w Polsce trafili czterej mężczyźni skazani za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, której członkowie włamywali się do hurtowni, sklepów, firm budowlanych i marketów. Ich łupem padały niemal wyłącznie pieniądze, ukryte w sejfach i metalowych kasetach. Ukradli ok. 3 mln złotych.

Zatrzymani podejrzani / Policja Lublin / Policja Przestępcy działali w latach 2008-2013. Po zatrzymaniu i tymczasowym aresztowaniu w 2019 roku wyszli na wolność i uciekli z Polski. Sąd wymierzył im za popełnione przestępstwa od 8 do 11 lat więzienia. Mężczyźni byli poszukiwani na podstawie Europejskich Nakazów Aresztowania i Międzynarodowych Listów Gończych. Policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie ustalili, że wszyscy przebywali na terenie Holandii. Nasi policjanci wskazali stronie holenderskiej dokładne miejsca pobytu poszukiwanych - podkreśla rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie nadkom. Andrzej Fijołek. / Policja Lublin / Policja Dzięki współpracy polskiej i holenderskiej policji wszyscy poszukiwani zostali zatrzymani. To mieszkańcy Lublina w wieku od 42 do 50 lat. Po ekstradycji do Polski trafili do aresztu śledczego w Warszawie. Zobacz również: 41-latek aresztowany za znęcanie nad synem

