Za kradzież z włamaniem odpowie 40-letni mieszkaniec gminy Szczebrzeszyn, który połasił się na drób sąsiada. Mężczyzna włamał się do stodoły, skąd wyniósł osiem kury i wszystkie jajka. Do włamywacza doprowadziły policjantów ślady klapek oraz pierze porozrzucane przed jego domem.

/ KMP Zamość / Policja

Żeby dostać się do stodoły sprawca wyłamał przybitą gwoździami deskę. Do włamania doszło pod nieobecność właściciela drobiu. Jak informują policjanci złodziej był tak zdeterminowany, że za jedną z kur biegał po podwórku.

Do włamywacza doprowadziły policjantów ślady klapek oraz pierze porozrzucane przed jego domem - poinformował nadkomisarz Arkadiusz Arciszewski z Komendy Miejskiej Policji w Zamościu. 40-latek przyznał się do kradzieży kur sąsiada. Z jednej z nich zrobił rosół, a inną....usmażył. Nie pamiętał jednak, co zrobił z jajkami.

Wartość strat właściciel kurnika oszacował na ponad 800 zł. 40-latek trafił do policyjnego aresztu. Gdy wytrzeźwieje usłyszy zarzuty kradzieży z włamaniem, za co grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.