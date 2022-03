​O kolejny miesiąc - do końca kwietnia - uchodźcy z Ukrainy będą zwolnieni z opłat za komunikację miejską i parkowanie w płatnej strefie. Taką decyzję podjęli miejscy radni. Otrzymali też nową ulgę. Będą zwolnieni z opłat w miejskich przedszkolach.

Uchwała zwalniająca ukraińskich uchodźców z opłat za miejskie przedszkola będzie obowiązywać do końca sierpnia, czyli do końca bieżącego roku szkolnego. Aktualnie do przedszkoli uczęszcza blisko 290 dzieci z Ukrainy. Wprowadzenie ulgi będzie kosztować miejską kasę około 50 tys. zł. Rzadkością było to, że żaden z radnych nie był przeciw.

O miesiąc zostało przedłużone zwolnienie obywateli Ukrainy z opłat za postój w Strefie Płatnego Parkowania oraz darmowe korzystanie z komunikacji miejskiej.