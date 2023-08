Nawet 10 lat więzienia grozi 36-latkowi, który włamał się do plebanii jednej z lubelskich parafii, uszkodził drzwi do kilku pomieszczeń, a następnie ukradł wino i złotą biżuterię.

/ Lubelska Policja /

Do tego zdarzenia doszło w miniony czwartek, około godziny 3 w nocy, na plebanii należącej do kościoła znajdującego się na terenie miasta. Policjantów zawiadomił jeden z księży, którego zaniepokoiły hałasy. Na miejscu, mundurowi z Oddziału Prewencji Policji w Lublinie ujawnili kilka uszkodzonych drzwi oraz idącego korytarzem mężczyznę. Został on natychmiast zatrzymany - informuje mł. asp. Małgorzata Skowrońska z KWP w Lublinie.

Sprawcą okazał się 36-letni mieszkaniec gminy Żmudź. Ukradł butelki wina oraz złotą biżuterię. Straty wyceniono na blisko 11 tysięcy złotych.

Zatrzymany usłyszał zarzuty kradzieży z włamaniem oraz uszkodzenia mienia. Był już wielokrotnie karany za podobne przestępstwa.

Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany.