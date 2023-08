Twórcy graffiti w najbliższych dniach zawitają do Lublina na międzynarodowy festiwal Meeting of Styles Polska. Do ich dyspozycji będzie mur obwodowy na obwodnicy Lublina. To jedno z wydarzeń Europejskiej Stolicy Młodzieży.

/ Materiały prasowe Festiwal potrwa od 4 do 6 sierpnia. Sztuka graffiti i jej twórcy znajdują w Lublinie sprzyjającą atmosferę i spotykają się z żywym zainteresowaniem odbiorców. Lublin jako Europejska Stolica Młodzieży daje możliwość bliskiego kontaktu z tą niezwykle atrakcyjną twórczością - mówi wiceprezydent Lublina Beata Stepaniuk-Kuśmierzak. W Meeting of Styles wezmą udział artyści z całej Polski i Europy. Z myślą o ich twórczości udostępniona została ogromna powierzchnia muru oporowego na obwodnicy Lublina, a warsztaty zaplanowano na terenach zielonych wokół centrum handlowego Skende, gdzie jak w ubiegłych latach przygotowane staną specjalne ścianki. Miłośnicy "sztuki ulicy" będą mogli zobaczyć wystawę prac jednego z najbardziej znanych polskich artystów: Cruzego. Meeting of Styles jest to najstarszy festiwal graffiti w Polsce. Zobacz również: Patryk Małecki podpisał kontrakt z Avią Świdnik

