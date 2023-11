Policjanci z Lublina oraz Opola Lubelskiego zatrzymali 5 mężczyzn w związku z ostrzelaniem dwóch domów w Chodlu ( Lubelskie). Wszyscy usłyszeli już prokuratorskie zarzuty m.in narażenia innych osób na niebezpieczeństwo utraty życia bądź zdrowia. Trzech z nich w wieku 38, 62 i 75-lat zostało tymczasowo aresztowanych. Mężczyznom grozi nawet do 8 lat pozbawienia wolności. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Lublinie.

/ Lubelska Policja /

Sąd tymczasowo aresztował 38-letniego Michała K., który jest podejrzany o groźby pozbawienia życia i ostrzelanie z broni palnej dwóch domów w miejscowości Chodel (Lubelskie). W związku ze sprawą zarzuty usłyszało łącznie pięciu mężczyzn, w tym trzech zostało aresztowanych.





Asp. Katarzyna Bigos z KPP w Opolu Lubelskim poinformowała w piątek, że 12 listopada br. policja otrzymała zgłoszenie o ostrzelaniu z broni palnej domów w Chodlu. Funkcjonariusze, którzy dokonali oględzin potwierdzili, że uszkodzone zostały dwa budynki mieszkalne. W związku ze zdarzeniami zarzuty usłyszało pięciu mieszkańców powiatu opolskiego w wieku od 20 do 75 lat.





Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie Agnieszka Kępka potwierdziła PAP, że jednym z zatrzymanych jest 38-letni Michał K. Śledczy ustalili, że podejrzany w minioną niedzielę rano "kierował groźby pozbawienia życia wobec dwójki pokrzywdzonych w ten sposób, że oddał strzały z nieustalonej broni w okno domu". Następnie ponowił groźby uderzając maczetą w drzwi wejściowe.





"Groźby wzbudziły u pokrzywdzonych uzasadnioną obawę, że zostaną spełnione" – przekazała prokurator dodając, że podejrzany naraził pokrzywdzonych "na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia".





Nocą tego samego dnia - poinformowała prokurator - Michał K. powrócił przed posesję, ponownie kierował groźby, oddał strzał w kierunku domu i wybił szybę. Następnie udał się przed inny dom i również strzelił w jego kierunku.





Michał K. usłyszał w sumie pięć zarzutów: kierowania gróźb pozbawienia życia, narażenia na utratę życia lub zdrowia pokrzywdzonych poprzez oddanie strzałów w kierunku domów, uszkodzenia mienia i posiadania broni palnej bez zezwolenia.





"Mężczyzna nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Składał wyjaśnienia, które obecnie weryfikujemy" – powiedziała Kępka.





Jak podała prokurator, dwa zarzuty usłyszał także 75-letni Eugeniusz K., który - ustalono - "posiadał bez zezwolenia broń palną, która została użyta do oddania strzałów w kierunku tych dwóch domów". "Podejrzany utrudniał postępowanie karne dotyczące narażenia na niebezpieczeństwo w ten sposób, że przekazał nieustaloną jednostkę broni, która została użyta do strzału innej osobie, celem jej ukrycia i zatarcia śladów" – uzupełniła rzecznik.





Również dwa zarzuty prokuratura postawiła 62-letniemu Adamowi Ś. Pierwszy dotyczy posiadania bez zezwolenia dwóch jednostek broni, w tym jednej użytej do oddania strzałów w kierunku miejsca zamieszkania pokrzywdzonych. Drugi zarzut dotyczy utrudniania postępowania. Śledczy ustalili bowiem, że Adam Ś. przejął broń od Eugeniusza K. celem jej ukrycia i zatarcia śladów.





Jak podała policja, zarzuty usłyszał także 20-latek, który był na miejscu zdarzeń wspólnie z Michałem K. Natomiast drugiemu z zatrzymanych 62-latków postawiono zarzuty posiadania broni palnej, trofeów oraz tuszy zwierzyny łownej bez uprawnień. Mężczyzna odpowie także za nielegalną produkcję alkoholu.





Biuro prasowe Sądu Okręgowego w Lublinie poinformowało PAP, że Sąd Rejonowy Lublin-Zachód zadecydował w czwartek o tymczasowym aresztowaniu podejrzanych Michała K. – do 11 lutego, Adama Ś. – do 12 lutego i Eugeniusza K. – do 13 stycznia 2024 r.





Wobec 20-latka i drugiego 62-latka zastosowano dozór policji.





Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Lublinie. Podejrzanym grozi do 8 lat pozbawienia wolności.





Michał K. jest synem podejrzanego Eugeniusza K. 38-latek jest znany organom ścigania. Był wcześniej karany m.in. za bójki, groźby karalne, kradzież z włamaniem i paserstwo.