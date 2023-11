Kierowcy pojazdów ciężarowych stojących w kolejkach do przejść granicznych z Ukrainą w Dorohusku i Hrebennem mają dostęp do sanitariatów, dostarczamy im wodę i posiłki – przekazał wojewoda lubelski Lech Sprawka. Kolejka do tych przejść wynosi kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt kilometrów.