W sobotę do przejścia dotarło ok. 70 azylantów z Bliskiego Wschodu czy Afryki Płn., w tym mimo zimowych warunków na rowerach i hulajnogach. Według strażników na jednośladach migranci pokonują jedynie ostatni krótki odcinek drogi. Wcześniej po drugiej stronie są dowożeni m.in. autobusami czy "taksówkami".

Część z przybyłych do nas imigrantów sprawiała wrażenie, jakby przekraczała granicę wbrew swojej woli. Rosjanie wypychają ich, a następnie zamykają szlaban, a powrót na stronę rosyjską jest niemożliwy - przyznał Kinnunen.



Fińska straż okresowo w ciągu dnia jest zmuszona zamykać przejście dla ruchu. W niedzielę do południa do fińskiej stacji granicznej przybyło zaledwie 2 migrantów.



Stacja graniczna Kuhmo-Vartius jest oddalona o około 500-700 km na północ od zamkniętych w sobotę czterech głównych przejść na granicy wschodniej w Karelii. Ze względu na to, że obecnie ruch w kierunku na Petersburg i Moskwę trzeba pokonać drogą okrężną, do Vartius może przybywać też około 3-4 krotnie więcej podróżnych niż zazwyczaj, tj. około tysiąca dziennie.



Sytuacja na pozostałych otwartych przejściach na północy, w Laponii, jest na razie spokojna. Nie ma oznak, aby tamtędy zaczęli przemieszczać się migranci.



W ochronę długiej, liczącej ponad 1340 km granicy wschodniej, zaangażowanych jest ponad 1300 funkcjonariuszy straży granicznej.