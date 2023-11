Od dzisiaj można znów przejechać przez przejścia graniczne ze Słowacją, które od początku października przeznaczone były tylko do przejścia na piechotę. Kontrola związana z nielegalną imigracją jest przedłużona do 3 grudnia, ale ruch graniczny powoli wraca do normy.

Polsko-słowackie przejście graniczne w Chyżnem (zdjęcie ilustracyjne) / Grzegorz Momot / PAP

Kontrole na polsko-słowackiej granicy zostały wprowadzone 4 października. Najpierw na 10 dni, później dwa raz przedłużano je o kolejne 20 dni. Według najnowszej decyzji straży granicznej, kontrolę przedłużono o następne 10 dni.

Co się zmieniło?

Jak przekazała straż graniczna (SG), "do 3 grudnia br. zostają przedłużone tymczasowe kontrole graniczne na granicy polsko-słowackiej".

"Kontrole w dalszym ciągu prowadzone będą tylko na kierunku wjazdowym do Polski. Przypominamy, że granicę można przekroczyć w wyznaczonych miejscach. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców pogranicza, zmienił się zakres ruchu na niektórych przejściach granicznych" - podała SG.

Straż graniczna poinformowała, że "osoby czy pojazdy przekraczające granicę polsko-słowacką są typowane do kontroli na podstawie analizy ryzyka". "Celem wprowadzenia kontroli granicznych jest przeciwdziałanie nielegalnej migracji ze szlaku bałkańskiego. Podróżni muszą pamiętać o posiadaniu dokumentów podróży - dowodu osobistego lub paszportu" - czytamy w komunikacie.

Lista przejść granicznych

SG opublikowała najnowszą listę lokalizacji, w których do 3 grudnia można przekroczyć granicę polsko-słowacką:

17 drogowych przejść granicznych:

Radoszyce

Barwinek

Muszynka

Piwniczna-Zdrój - Mnišek nad Popradom

Jurgów

Chyżne

Korbielów

Zwardoń - Skalité Platforma

Leluchów - przejście drogowe, przeznaczone tylko dla obywateli UE, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonków i dzieci.

Konieczna - przejście drogowe (z wyłączeniem autobusów i busów), przeznaczone tylko dla obywateli UE, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonków i dzieci.

Niedzica - j.w.

Łysa Polana - j.w.

Chochołów - j.w.

Winiarczykówka - j.w.

Ujsoły - j.w.

Bór - j.w.

Jaworzynka - Čierne -Skalité - j.w.

3 kolejowe przejścia graniczne:

Łupków - Palota

Muszyna - Plaveč

Zwardoń-Skalité

2 piesze przejścia graniczne:

Ożenna - przeznaczone wyłącznie dla obywateli UE, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonków i dzieci.

Zwardoń - Mýto

Co o kontroli mówią mieszkańcy przygranicznych rejonów?

Z mieszkańcami strefy przygranicznej rozmawiał reporter RMF FM Maciej Pałahicki. Jak usłyszał, do tej pory mieszkańcy tamtych rejonów radzili sobie w ten sposób, że zostawiali samochód po drugiej stronie, prosili, by ktoś znajomy podwiózł ich do granicy i przekraczali ją na piechotę.

Wie pan, to jest graniczna zona i tutaj ludzie mają interesy, sklepy, części zamienne, serwisy itd. - to każdy potrzebuje - mówił jeden z mieszkańców. Inny dodał, że "nie byliśmy przygotowani, nawet jakby miało być zamknięte, więc super (że doszło do zmiany w zakazie - red.)".

Ja to dopiero pierwszy raz dzisiaj przyjechałam zapytać, czy będą otwarte całą dobę. I będzie, bardzo dobrze. Wreszcie górale tu będą mogli przejechać z pracy do domu. Nie objeżdżając jednak przez Chyżne - mówi z kolei mieszkanka rejonu przy granicy Polski ze Słowacją.

Inny mieszkaniec, z którym rozmawiał reporter RMF FM, zaznaczył, że "nie ma to jak otwarcie granic". Wolność, wolność ponad wszystko. Przyjaźń między sąsiadami bratami, Słowakami - to jest nam potrzebne, nic innego. Słowacy też się bardzo cieszą. Byłem w sklepie, bardzo zadowoleni. Rozgłaszają wszystkim. Wykonywali podczas mojej wizyty z 5 telefonów do znajomych, że granica otwarta, przyjeżdżajcie. No więc jesteśmy, przyjeżdżamy - powiedział.

Maciej Pałahicki zapytał o kontrolę na przejściu granicznym również jednego ze Słowaków z tego rejonu. Codziennie jesteśmy w Polsce - zakupy i biznes. Dla pogranicznych ludzi to był duży problem, za duży - mówił.