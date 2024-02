W poniedziałek (19 lutego) rozpoczyna się nabór do kolejnej, IV już edycji miejskiego Programu ochrony zasobów wodnych „Złap deszczówkę”. Mieszkanki i mieszkańcy Lublina mogą liczyć na wsparcie w wysokości do 5 tys. zł na jedną nieruchomość.

/ Lublin.eu / Materiały prasowe

Przyjmowanie wniosków o dotację rozpocznie się w poniedziałek (19 lutego).

Chcemy, aby w tym roku w Lublinie powstało kolejnych kilkadziesiąt domowych instalacji do zatrzymywania deszczówki. Przyznawana przez nas dotacja może pokryć do 70 procent kosztów takich inwestycji. Spektrum możliwości jest szerokie, od budowy naziemnego lub podziemnego zbiornika, ogrodu deszczowego czy też studni chłonnej do wdrożenia innego rozwiązania, które będzie odpowiednie dla danego gospodarstwa domowego. Tak pozyskaną wodę można wykorzystać do podlewania ogrodów, mycia samochodów i innych gospodarczych celów. To bardzo ważne w kontekście zmian klimatycznych - mówi Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju.



Szczegółowe informacje, formularz wniosku oraz wzór umowy można znaleźć na stronie BIP Urzędu Miasta Lublin w zakładce „Ogłoszenia / Konkursy”

Program ochrony zasobów wodnych dla miasta Lublina wprowadzony w 2020 roku był jednym z pierwszych w kraju. Do tej pory w trzech edycjach Miasto przyznało dotacje 103 gospodarstwom domowym na łączną kwotę ponad 351 tys. zł.

Od początku funkcjonowania programu powstało m.in. 51 zbiorników podziemnych, 92 zbiorniki naziemne i 12 studni chłonnych