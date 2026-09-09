Rozwój Plus rośnie w siłę w regionach. Nowy klub w radzie miasta

RMF24

Klub Rozwój Plus powstanie w radzie miejskiej Lublina. Czworo radnych Prawa i Sprawiedliwości wstąpiło do Stowarzyszania Rozwój Plus i pod tą nazwą tworzy odrębny klub. Jednocześnie deklarują, że nie opuszczają partii PiS i pozostają w opozycji do prezydenta Lublina Krzysztofa Żuka.

Zmiany w lubelskiej radzie

Nowy klub tworzą Marcin Jakóbczyk, Eugeniusz Bielak, Elżbieta Boczkowska i Radosław Skrzetuski.

W Radzie Miasta Lublin powstaje Klub Radnych Rozwój Plus. Bardzo się cieszę z tej inicjatywy radnych, z tego, że zdecydowali się na przystąpienie do Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Witam na pokładzie – powiedział w środę poseł Sylwester Tułajew, który przystąpił do stowarzyszenia Rozwój Plus i został wyrzucony z PiS.

Formacja Morawieckiego rośnie w siłę. Były premier ogłasza transfer Prezydent Sieradza Paweł Osiewała przystępuje do stowarzyszenia Rozwój Plus. Informację ogłosił w sobotę na sieradzkim rynku lider formacji Mateusz Morawiecki, zapowiadając jednocześnie przygotowanie programu skierowanego do miast średniej wielkości.

Radni nie opuszczają PiS

Tworząc ten nowy klub, nie opuszczamy szeregów partii, jaką jest Prawo i Sprawiedliwość. Każdy z nas przez wiele lat działał w tej partii – powiedział radny Marcin Jakóbczyk.

Zadeklarował, że radni klubu Rozwój Plus będą współpracować z klubem PiS i pozostają w opozycji do prezydenta Krzysztofa Żuka. Pytany, czy nie obawia się, że zostaną z wyrzuceni z partii, Jakóbczyk powiedział, że „wcale nie jest powiedziane, że coś takiego nastąpi”.

W przypadku samorządowców nie było takiego zalecenia z centrali partyjnej – zaznaczył.

W 31-osobowej radzie miejskiej w Lublinie większość (18 osób) ma Klub Radnych Prezydenta Krzysztofa Żuka. Z kolei Klub Radnych PiS liczył dotychczas 13 radnych.