Rozwój Plus rośnie w siłę w regionach. Nowy klub w radzie miasta

Zmiany w lubelskiej radzie
Nowy klub tworzą Marcin Jakóbczyk, Eugeniusz Bielak, Elżbieta Boczkowska i Radosław Skrzetuski.
W Radzie Miasta Lublin powstaje Klub Radnych Rozwój Plus. Bardzo się cieszę z tej inicjatywy radnych, z tego, że zdecydowali się na przystąpienie do Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Witam na pokładzie – powiedział w środę poseł Sylwester Tułajew, który przystąpił do stowarzyszenia Rozwój Plus i został wyrzucony z PiS.
Radni nie opuszczają PiS
Tworząc ten nowy klub, nie opuszczamy szeregów partii, jaką jest Prawo i Sprawiedliwość. Każdy z nas przez wiele lat działał w tej partii – powiedział radny Marcin Jakóbczyk.
Zadeklarował, że radni klubu Rozwój Plus będą współpracować z klubem PiS i pozostają w opozycji do prezydenta Krzysztofa Żuka. Pytany, czy nie obawia się, że zostaną z wyrzuceni z partii, Jakóbczyk powiedział, że „wcale nie jest powiedziane, że coś takiego nastąpi”.
W przypadku samorządowców nie było takiego zalecenia z centrali partyjnej – zaznaczył.
W 31-osobowej radzie miejskiej w Lublinie większość (18 osób) ma Klub Radnych Prezydenta Krzysztofa Żuka. Z kolei Klub Radnych PiS liczył dotychczas 13 radnych.