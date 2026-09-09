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Rozwój Plus rośnie w siłę w regionach. Nowy klub w radzie miasta

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 9 września (11:46)

Klub Rozwój Plus powstanie w radzie miejskiej Lublina. Czworo radnych Prawa i Sprawiedliwości wstąpiło do Stowarzyszania Rozwój Plus i pod tą nazwą tworzy odrębny klub. Jednocześnie deklarują, że nie opuszczają partii PiS i pozostają w opozycji do prezydenta Lublina Krzysztofa Żuka.

Rozwój Plus rośnie w siłę w regionach. Nowy klub w radzie miasta
Mateusz Morawiecki, lider Rozwój Plus, były premier/fot. Wojciech Olkusnik /East News

Zmiany w lubelskiej radzie

Nowy klub tworzą Marcin Jakóbczyk, Eugeniusz Bielak, Elżbieta Boczkowska i Radosław Skrzetuski.

W Radzie Miasta Lublin powstaje Klub Radnych Rozwój Plus. Bardzo się cieszę z tej inicjatywy radnych, z tego, że zdecydowali się na przystąpienie do Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Witam na pokładzie – powiedział w środę poseł Sylwester Tułajew, który przystąpił do stowarzyszenia Rozwój Plus i został wyrzucony z PiS.

Radni nie opuszczają PiS

Tworząc ten nowy klub, nie opuszczamy szeregów partii, jaką jest Prawo i Sprawiedliwość. Każdy z nas przez wiele lat działał w tej partii – powiedział radny Marcin Jakóbczyk.

Zadeklarował, że radni klubu Rozwój Plus będą współpracować z klubem PiS i pozostają w opozycji do prezydenta Krzysztofa Żuka. Pytany, czy nie obawia się, że zostaną z wyrzuceni z partii, Jakóbczyk powiedział, że „wcale nie jest powiedziane, że coś takiego nastąpi”.

W przypadku samorządowców nie było takiego zalecenia z centrali partyjnej – zaznaczył.

W 31-osobowej radzie miejskiej w Lublinie większość (18 osób) ma Klub Radnych Prezydenta Krzysztofa Żuka. Z kolei Klub Radnych PiS liczył dotychczas 13 radnych.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Lublin Rozwój Plus
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