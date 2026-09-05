Formacja Morawieckiego rośnie w siłę. Były premier ogłasza transfer

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Prezydent Sieradza Paweł Osiewała przystępuje do stowarzyszenia Rozwój Plus. Informację ogłosił w sobotę na sieradzkim rynku lider formacji Mateusz Morawiecki, zapowiadając jednocześnie przygotowanie programu skierowanego do miast średniej wielkości.

Mateusz Morawiecki podkreślił, że wspólnie z prezydentem Sieradza, miasta w województwie łódzkim, chce pracować nad rozwiązaniami dla samorządów takich jak Sieradz. Program ma zostać przedstawiony w najbliższych tygodniach.

Dzisiaj jestem w Sieradzu, żeby zakomunikować bardzo dobrą wiadomość, że razem z panem prezydentem Sieradza Pawłem Osiewałą będziemy pracować nad programem dla miast średniej wielkości. Ten program (ogłosimy) już wkrótce, za kilka tygodni. Razem będziemy w stanie zmieniać naszą rzeczywistość tak, żeby Polska była najlepszym miejscem do życia. Nie tylko w wielkich miastach, ale w każdym zakątku, w każdym mieście - mówił były premier.

„Rozmowa o inwestycjach”

Mateusz Morawiecki przypomniał, że poznał Pawła Osiewałę podczas spotkania z grupą ponad 30 prezydentów miast w kancelarii premiera. Jak przekonywał, dyskusja dotyczyła potrzeb lokalnych samorządów. Tam nie było żadnej polityki, żadnego partyjniactwa. Tam była tylko rozmowa o inwestycjach i o tym, co jest najważniejsze dla miast takich jak Sieradz - mówił.

Lider Rozwoju Plus wskazywał, że Sieradz po reformie administracyjnej z 1999 roku stracił status miasta wojewódzkiego i część związanych z tym funkcji. My w Rozwoju Plus chcemy, żeby miasta średniej wielkości miały swoją dynamikę rozwoju i żeby mogły z powrotem odzyskać swój dawny blask - powiedział.

Dodał, że cieszy go dołączanie do stowarzyszenia samorządowców, „którzy rozumieją, na czym polega lokalny rozwój”.

Kod pocztowy nie może decydować o rozwoju

Były premier mówił w Sieradzu, że polityka rozwojowa powinna w większym stopniu uwzględniać średnie i mniejsze ośrodki. Przywołał statystyki, według których w 25 największych miastach i ich „obwarzankach” mieszka około 30 proc. Polaków.

Jak zaznaczył, plan Rozwoju Plus ma opierać się na lokalnych inwestycjach, które zachęcą młodych ludzi do pozostawania w rodzinnych miastach lub powrotu do nich po studiach.

Nie może być tak, żeby kod pocztowy decydował o tym, które miasto rozwija się lepiej, a rozwój nie kończył się na rogatkach Warszawy, rogatkach Łodzi czy rogatkach Poznania albo mojego rodzinnego Wrocławia - powiedział. Jego zdaniem miasta średniej wielkości „potrzebują impulsu rozwojowego, potrzebują bodźców”.

Prezydent Sieradza wskazał, że co było ważnym argumentem za przystąpieniem do Rozwoju Plus. Przełomowym momentem, który zadecydował o tym, że Stowarzyszenie Rozwój Plus to jest to miejsce, w którym chciałbym się zrealizować, był projekt pana premiera „Polska Jednej Prędkości” - dodał.