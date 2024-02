1,6 miliona turystów odwiedziło Lublin w 2023 roku - wynika z danych Lokalnej Organizacji Turystycznej Metropolia Lublin. To o 65 proc. więcej gości krajowych i aż siedem razy więcej przyjezdnych z zagranicy. "Bardzo nas cieszy ten trend" - podkreśla prezydent Lublina Krzysztof Żuk.

Lublin / Shutterstock

Dane o ruchu turystycznym są gromadzone na podstawie geolokalizacji urządzeń mobilnych podróżnych.

W 2023 roku do Lublina przyjechało 1 mln 588 tys. podróżnych, w tym 343 tys. obcokrajowców. Ponad 40 proc. osób zostało w mieście od 2 do 4 nocy. Z danych wynika, że Lublin najchętniej odwiedzają ludzie młodzi, bo aż 48 proc. turystów to ludzie do 30. roku życia.

Prezydent Żuk podkreślał, że nowe rekordy w turystyce to efekt m.in. skutecznej współpracy miasta z lubelską branżą turystyczną.

Bardzo dziękuję lokalnym przedsiębiorcom za ich profesjonalizm, otwartość na wspólne działania oraz determinację, dzięki której lubelska turystyka nie tylko przetrwała wyzwania, jakie w ostatnich latach stanęły przed całym sektorem turystycznym, ale dodatkowo wzbogaciła swoją ofertę o kolejne atrakcyjne produkty i usługi - mówi prezydent.

Najwięcej gości przyjechało do Lublina z województwa lubelskiego i mazowieckiego, a także z Małopolski, Śląska i Podlasia. Turyści najchętniej zwiedzają Zamek Lubelski (ponad 1 mln osób), Stare Miasto, Krakowskie Przedmieście oraz Plac Litewski z fontanną multimedialną. Popularnością wśród przyjezdnych cieszyły się także tereny zielone, takie jak Ogród Saski czy Zalew Zemborzycki.

W minionym roku do Lublina przyjechało aż siedem razy więcej obcokrajowców niż w 2022. Najchętniej przyjeżdżali obywatele Niemiec, Izraela i Wielkiej Brytanii. Po raz pierwszy wśród najliczniejszych grup podróżnych znaleźli się Kanadyjczycy oraz Czesi. W analizie nie uwzględniono Ukraińców uznając, że ich ruch, choć wyraźnie osłabiony, wciąż może mieć charakter migracyjny.