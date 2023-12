W poniedziałek o godz. 14:00 polscy przewoźnicy planują rozpoczęcie nowego protestu na drodze dojazdowej do granicy w Dorohusku. Teraz kolejka liczy ponad 2 tys. ukraińskich tirów.

Tiry czekające w kolejce do przejścia granicznego w Dorohusku / Wojtek Jargiło / PAP

Przepustowość przejścia w Dorohusku to około 650 tirów na dobę. Nietrudno więc policzyć, że w kolejkowej pułapce utknie mniej więcej dwa razy tyle kierowców, co przy poprzednim proteście.

Protest może potrwać nawet do 8 marca - potwierdził dziennikarzowi RMF FM Paweł Ozygała, jeden z liderów protestujących.

Kierowcy ukraińscy są zdenerwowani całą sytuacją. Proponują, żeby ich wypuścić z Polski, a potem nie wpuszczać.

W identycznej sytuacji po drugiej stronie granicy są polscy kierowcy. Dodatkowo są wyrzucani z systemu kolejki elektronicznej. Tam też stoją po kilkanaście dni. Zlikwidowanie tej e-kolejki jest jednym z postulatów polskich przewoźników.

Wójt protest rozwiązał, sąd uchylił tę decyzję

Trwający od 6 listopada protest przewoźników przed przejściem w Dorohusku został rozwiązany w miniony poniedziałek przez wójta gminy Wojciecha Sawę. Jednocześnie przewoźnicy złożyli kolejny wniosek o nowe zgromadzenie od 18 grudnia do 8 marca. Sąd Okręgowy w Lublinie uchylił tę decyzję wójta.

Dziś kolejka do przejścia w Dorohusku ma 70 kilometrów. Sięga miejscowości Piaski w powiecie świdnickim. Czas oczekiwania do odprawy wynosi ok. 100 godzin.



Z kolei kolejka do przejścia z Ukrainą w Hrebennem ma 30 km i stoi w niej ok. 500 ciężarówek. Czas oczekiwania do odprawy wynosi 125 godzin.

Postulaty protestujących

Przewoźnicy domagają się m.in. wprowadzenia zezwoleń komercyjnych dla firm ukraińskich na przewóz rzeczy, z wyłączeniem pomocy humanitarnej i zaopatrzenia dla wojska ukraińskiego; zawieszenia licencji dla firm, które powstały po wybuchu wojny na Ukrainie i przeprowadzenia ich kontroli. Jest też postulat dotyczący likwidacji tzw. elektronicznej kolejki po stronie ukraińskiej.



Natomiast w Medyce od 23 listopada protestują rolnicy z organizacji "Oszukana wieś". Domagają się m.in. dopłat do kukurydzy. Zapowiadają, że będą protestować do skutku.