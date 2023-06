W najbliższych dniach w rejonie ul. Popiełuszki rozpocznie się przebudowa skrzyżowania wraz z remontem nawierzchni. Od najbliższego piątku zostanie tam wprowadzona czasowa organizacja ruchu.

Rusza przebudowa skrzyżowania ul. Popiełuszki i Głowackiego / UM Lublin /

Przystępujemy do przebudowy ul. Popiełuszki i tym samym realizujemy postulat zgłoszony przez mieszkańców i mieszkanki w czasie spotkania z cyklu "Plan dla Dzielnic". Zmiany w tej części miasta poprawią komfort i bezpieczeństwo zarówno pasażerów komunikacji miejskiej, pieszych, jak i kierowców. Główne prace drogowe przewidziano w okresie wakacyjnym, kiedy ruch w mieście jest znacznie mniejszy - mówi Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju.

W związku z przebudową skrzyżowania ul. Głowackiego i ul. Popiełuszki zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu. Utrzymany zostanie ruch jednokierunkowy od strony ul. Poniatowskiego w kierunku al. Sikorskiego. Na każdym etapie wykonawca ma zapewnić bezpieczne dojście i dojazd do posesji. Zmiany, które zaczną obowiązywać od 16 czerwca, dotyczą również funkcjonowania komunikacji miejskiej. Pojawy będą skierowane na objazdy.

Roboty budowlane będą realizowane połówkami jezdni. Wdrażany od piątku projekt czasowej organizacji ruchu obejmuje realizację prac w zakresie sieci uzbrojenia terenu, roboty brukarskie i bitumiczne. Kolejny etap zakłada wykonanie warstwy ścieralnej i będzie wymagał całkowitego zamknięcia ul. Popiełuszki.

Dla poprawy bezpieczeństwa i wygody jazdy ul. Popiełuszki na odcinku od ul. Junoszy do ul. Legionowej otrzyma nową nawierzchnię, przebudowane zostanie także skrzyżowanie ul. Popiełuszki z ul. Głowackiego, a odnowiona sygnalizacja świetlna włączona do systemu zarządzania ruchem. Na ulicy zainstalowane będzie nowe oświetlenie, dostosowane do obecnych wymogów technicznych. Drogowcy wykonają także chodniki z kostki brukowej na fragmentach dotychczas nieremontowanych oraz wybudują kanał technologiczny.

Zmiany obejmą również infrastrukturę komunikacji zbiorowej. Istniejący przystanek na wysokości Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty zmieni swoje miejsce i docelowo znajdzie się za skrzyżowaniem z ul. Junoszy. Na przystankach pojawią się również nowe wiaty oraz punkty dynamicznej informacji pasażerskiej, co zwiększy komfort oczekiwania na autobus lub trolejbus. Planowane zakończenie inwestycji to koniec września tego roku.

Przebudowę ul. Popiełuszki przeprowadzi Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z siedzibą w Lublinie, a koszt inwestycji to ponad 4,7 mln zł. Prace drogowe w rejonie ul. Popiełuszki to kolejny komponent projektu unijnego "Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.