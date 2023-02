Potrzebne są włóczka i druty na żyłce - zbiórkę rozpoczynają lubelskie Warsztaty Kultury. Grupa ponad 40 ukraińskich seniorek, które przebywają w Lublinie z powodu wojny, chce robić na drutach ciepłe skarpety i wysyłać żołnierzom na wojnę.

/ Krzysztof Kot, RMF FM



Podczas ostatniego spotkania Kawiarenki Warsztatów Kultury, seniorzy z Ukrainy, chcąc wesprzeć żołnierzy walczących na froncie, wyszli z inicjatywą wykonania dla nich ciepłych skarpet.

W związku z tym potrzebne są komplety krótkich drutów różnej grubości na 40 cm żyłce (lub dłuższej) oraz kolorowe włóczki, które można przynosić do sekretariatu Warsztatów Kultury w Lublinie (ul. Grodzka 7) od poniedziałku do piątku w godz. 09.30-16.30 do 9 lutego.





Zadeklarowało się ponad 40 seniorek i jeden senior z Ukrainy. Dla nich będzie to okazja do wspólnego spędzenia czasu, porozmawiania w ojczystym języku. Jak mówią czują się tu samotni i tęsknią za domem - relacjonuje Joanna Wawiórka - Kamieniecka z Warsztatów Kultury.