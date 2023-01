Kompletnie pijany kierowca busa doprowadził wczoraj do wypadku na drodze ekspresowej w powiecie świdnickim. 49-latek wjechał w bariery energochłonne, a potem w jego pojazd uderzyło auto osobowe. Do szpitali trafiło łącznie 5 osób. Sprawca wypadku miał w organizmie ponad 2,6 promila alkoholu. Dzisiaj okazało sie, że w szpitalu zmarła 92-letnia pasażerka busa.

/ Lubelska Policja /

Do wypadku doszło w środę (4.01) po godzinie 13.00. Jak ustalili policjanci 49-latek kierujący pojazdem Ford Transit stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w bariery na S12 między węzłami Piaski Zachód a Piaski Wschód. To był bus przystosowany do przewożenia osób niepełnosprawnych. W pojeździe znajdowała się jedna osoba wraz z opiekunem.

Następnie w busa uderzył samochód osobowy, kierowany przez 54-latka z Bydgoszczy.

Wszyscy uczestnicy wypadku, obaj kierujący pojazdami, 51-letnia pasażerka osobówki oraz dwie kobiety podróżujące busem w wieku 92 i 65 lat trafili do szpitali.

Niestety, dziś nadeszła informacja, że 92-latka zmarła w szpitalu.

Jak się okazało, kierujący busem był nietrzeźwy. Badanie alkomatem wykazało, że miał ponad 2,6 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna będzie odpowiadał za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym oraz za jazdę w stanie nietrzeźwości.