Przy Szkole Podstawowej nr 15 przy ul. Elektrycznej ma powstać pierwsze w Lublinie przyszkolne, mobilne boisko. Projekt został zgłoszony w ramach Budżetu Obywatelskiego.

W tym miejscu ma powstać mobilne boisko / Biuro Prasowe w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin / Materiały prasowe

Mobilne obiekty sportowe z powodzeniem funkcjonują w przestrzeni publicznej w różnych miastach - są to zazwyczaj boiska do piłki nożnej lub lodowiska. Teraz, takie rozwiązanie chcemy sprawdzić również u nas. Aktualnie przygotowujemy się do zawarcia umowy z wykonawcą, który dostarczy i zamontuje boisko oraz wykona dodatkowe prace przy szkole - relacjonuje Artur Szymczyk, zastępca prezydenta Lublina ds. inwestycji i rozwoju. To realizacja projektu Budżetu Obywatelskiego, w który zaangażowali się nie tylko uczniowie i cała społeczność szkoły, ale również wielu mieszkańców i mieszkanek Kośminka. Wśród wszystkich projektów dzielnicowych IX edycji Budżetu Obywatelskiego, pomysł ten otrzymał największą liczbę głosów, bo ponad 1400 - dodaje.

Dlaczego przy szkole ma powstać boisko mobilne, a nie tradycyjne? Monika Głazik z biura prasowego prezydenta Lublina w rozmowie z RMF FM podkreśla, że to mieszkańcy opowiedzieli się za taką formą inwestycji. Zwraca uwagę, że znaczenie mogą mieć tu z jednej strony niższe niż przy tradycyjnym boisku koszty, a z drugiej - czas potrzebny na wykonanie niezbędnych prac. W tym wypadku ma to być 10 tygodni.

Projekt mobilnego boiska / Materiały prasowe

Mobilne boisko zostanie zamontowane na istniejącej nawierzchni asfaltowej. Pozwoli na prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych w oparciu o elementy piłki nożnej.

Wyposażenie mobilnego boiska będą stanowiły dwie czołowe bramki główne, sześć mniejszych bramek, konstrukcje elementów stalowych oraz bandy z paneli z tworzywa sztucznego, a także piłkochwyty z linki polipropylenowej. Nawierzchnię z trawy syntetycznej wykonawca ułoży na gumowym podkładzie amortyzującym. Obie te warstwy będą rozwijane z rolki.