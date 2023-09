​Uwaga kierowcy w Lublinie - od sobotniego poranka czekają Was poważne utrudnienie w ruchu w śródmieściu. Drogowcy rozpoczynają wymianę nawierzchni na ulicy Nadbystrzyckiej.

Ulica Nadbystrzycka w Lublinie / Lublin.eu / Materiały prasowe

Drogowcy będą pracować na odcinku od skrzyżowania z ul. Zana do skrzyżowania z ul. Głęboką. Czasu jest mało, bo zostały tylko 2 tygodnie do rozpoczęcia roku akademickiego, a to newralgiczna ulica ze względu na znajdującą się przy Nadbystrzyckiej Politechnikę Lubelską. Nowy asfalt zostanie położony na odcinku 900 m.

Prace drogowe rozpoczną się w sobotę w godzinach porannych (ok. godz. 5.00-6.00). Przez cały czas trwania remontu zamknięty będzie przejazd od centrum w kierunku Czubów i LSM-u. Objazd wyznaczono ulicami Głęboką, Filaretów i Zana, czyli przez i tak zakorkowany rejon miasteczka akademickiego. Trzeba się liczyć z ogromnymi problemami - zwłaszcza w godzinach szczytu.

W kierunku centrum ruch będzie zachowany - początkowo najpierw prawą, a później lewą nitką ulicy.

W czasie obowiązywania objazdów nie będą obsługiwane przystanki: Muzyczna 01 oraz Politechnika 01. Linie: 8, 14, 15, 32, 39, 40, 44 i N1 będą zatrzymywać się na przystanku Muzyczna 03 na ul. Głębokiej.

Korektom uległy godziny odjazdów linii 8, 14, 15, 32, 39, 40, 44 i N1 z poszczególnych przystanków, na całej trasie w obu kierunkach.