Rozpoczynają się konsultacje planistyczne dla rejonu ulic Nowy Świat i Wojenna w Lublinie. Projekt miejscowego planu zagospodarowania prezentowany jest po raz trzeci w niezbędnym zakresie po zmianach wprowadzonych w efekcie złożonych uwag.

Lublin / Shutterstock

Jak powiedziała Małgorzata Żurkowska, Główny Urbanista Miasta, poszukiwane są rozwiązania, które w największym stopniu zaspokoją potrzeby wszystkich uczestników opracowania - podaje portal lublin112.pl.

Zweryfikowaliśmy przebieg linii rozgraniczającej tereny przewidziane pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, usługi i drogi, a także obszar zieleni towarzyszącej. Zmiany w części graficznej projektu dotyczą skrzyżowania ul. Nowy Świat z planowaną ulicą klasy zbiorczej oraz zakładanym pasem drogowym ul. Wojennej. Z kolei tekst projektu planu ma zaktualizowane podstawy prawne i wskaźniki parkingowe dla budynków wielorodzinnych i rowerów - mówi Małgorzata Żurkowska.

Opracowywany plan ma zabezpieczyć teren pod funkcje drogowe

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Lublin wyznacza w tym obszarze trasę łączącą przedłużenie ul. Stadionowej (pod lub nad torami), wzdłuż ul. Wojennej, z ul. Wyścigową. Ma ona zabezpieczyć obsługę i dojazd do wielofunkcyjnego Dworca Metropolitalnego od południowej strony miasta. Pozostałe ustalenia przewidują w tym obszarze tereny zabudowy wielorodzinnej i usługowej, tereny kolejowe wraz z bocznicą kolejową prowadzącą do jednostki wojskowej przy ul. Wyścigowej.

Projekt planu obejmuje obszary po południowej stronie torów kolejowych prowadzących do Dworca PKP. To część terenów zamkniętych (kolejowych), zabudowa mieszkaniowa, mieszkaniowo-usługowa oraz usługowa po północnej stronie ul. Nowy Świat (od ul. Kunickiego do ul. Wojennej) oraz pas drogowy ul. Wojennej wraz z terenem niezbędnym do poszerzenia pasa drogowego.

Mieszkańcy nie będą narażeni na dokuczliwy hałas

Dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w sąsiedztwie linii kolejowej projekt wprowadza rozwiązania umożliwiające ochronę mieszkańców komunikacyjnym hałasem kolejowym. W ramach terenów kolejowych sąsiadujących z zabudową mieszkaniową wyznacza obszar zieleni izolacyjnej oraz w terenach mieszkaniowych obszar zieleni towarzyszącej.

Docelowo, dla połączenia nowego Dworca Metropolitalnego z południową częścią miasta, projekt dopuszcza przedłużenie ul. Stadionowej (w ramach drogi klasy zbiorczej) bezkolizyjnie pod torami kolejowymi, następnie w śladzie ul. Wojennej do ul. Wyścigowej. Przewiduje zmianę parametrów technicznych dla ul. Wojennej i zabezpiecza tereny pod jej poszerzenie, by mogła spełnić wymogi drogi wyższej klasy.

Trzecie wyłożenie projektu planu potrwa do 7 czerwca. Uwagi można składać na piśmie lub drogą elektroniczną w nieprzekraczalnym terminie do 21 czerwca.