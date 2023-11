Trzyosobowa załoga karetki trafiła do szpitala po zderzeniu z ciężarówką w Rykach (Lubelskie). Według wstępnych ustaleń do wypadku doszło podczas wyprzedzania ciężarówki przez ambulans. Kierowcy obu pojazdów byli trzeźwi.

Zderzenie karetki z ciężarówką w Rykach. Załoga pogotowia trafiła do szpitala. Zdjęcie ilustracyjne / Darek Delmanowicz / PAP

Do wypadku doszło we wtorek przed godz. 7 na wiadukcie przy ulicy Lubelskiej. Załoga karetki została wezwana do - jak informuje policja - obsługi zdarzenia drogowego na drodze ekspresowej.

"Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący karetką w trakcie wyprzedzania zderzył się z nadjeżdżającym z naprzeciwka pojazdem ciężarowym. Trzyosobowa załoga pogotowia z obrażeniami ciała została przetransportowana do szpitala. Aktualnie nie mam informacji, aby obrażenia zagrażały ich życiu" - powiedziała asp. szt. Agnieszka Marchlak z Komendy Powiatowej Policji w Rykach.