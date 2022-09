​W Lubelskim Skansenie zorganizowano XXIV Święto Chleba. Na uczestników wydarzenia czeka mnóstwo atrakcji, w tym jarmark produktów tradycyjnych - podaje kurierlubelski.pl.

Stoiska i atrakcje rozmieszczone są przy Miasteczku Prowincjonalnym na terenie lubelskiego skansenu. Promujemy to co tradycyjne, lokalne, wyrabiane w manufakturach, a nie w wielkich fabrykach - mówi kierowniczka Cechu Rzemiosł Spożywczych Iwona Trofimenko, przedstawicielka głównego organizatora Lubelskiego Święta Chleba.

Odwiedzający oprócz pieczywa mogą skosztować innych tradycyjnych wyrobów. Dostępne są miody z lubelskich pasiek, ekologiczne sery czy wędliny. Na miejscu są też rękodzielnicy, którzy prezentują swoje unikatowe prace.

Organizatorzy przygotowali także atrakcje dla dzieci. Mogą one pod okiem wykwalifikowanych piekarzy upiec swoje cebularze, czyli flagowy produkt Lublina.

Impreza w Muzeum Wsi Lubelskiej przy alei Warszawskiej 96 potrwa do godziny 17:00. Wstęp płatny, tyle co za bilet do Skansenu, bilet upoważnia do zwiedzania całego muzeum, nie tylko terenu, na którym odbywa się impreza.